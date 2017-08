20 авг 2017



Демо DARKTHRONE выйдет осенью Шестого октября Peaceville Records на CD выпустит сборник демо DARKTHRONE "The Wind Of 666 Black Hearts":



“A Blaze In The Northern Sky”

“Kathaarian Life Code”

“The Pagan Winter”

“Where Cold Winds Blow”

“In The Shadow Of The Horns”

“Summer Of The Diabolical Holocaust”

“Crossing The Triangle Of Flames”

“Under A Funeral Moon”

“The Dance Of Eternal Shadows”

“Unholy Black Metal”









