20 авг 2017



Музыканты ARCH ENEMY, SOILWORK, FIREWIND на BURIED REALM BURIED REALM, проект Josh'a Dummer'a, выпустит дебютный альбом "The Ichor Carcinoma", в записи которого принимали участие Bob Katsionis (Firewind, Septicflesh), Brandon Ellis (Arsis, The Black Dahlia Murder, Cannabis Corpse), Christopher Amott (Arch Enemy, Armageddon), Dean Paul Arnold (Vital Remains), Marios Iliopoulos (Nightrage), Peter Wichers (Soilwork), Ryan Strain (Recode The Subliminal), Teemu Mäntysaari (Wintersun) and Travis Montgomery (Threat Signal, Jeff Loomis band), 29 сентября:



“Portal”

“The Ichor Carcinoma”

“Asphyxiation’s Lullaby”

“Through These Darkened Halls”

“Apeiron I - The Legacy”

“On Serpent Soil”

“Apeiron II - Global Dreamer”

“Unscrupulous”

“Hidden Chapter”

“SuperSpell”

















+0 -1



просмотров: 324