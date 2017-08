20 авг 2017



Винил PYRAMAZE выйдет осенью PYRAMAZE выпустят виниловую версию альбома "Contingent" двадцать девятого сентября:



Side A:

“Land Of Information”

“Kingdom Of Solace”

“Star Men”



Side B:

“A World Divided”

“Nemesis”

“Contingent - Part I: The Campaign”



Side C:

“20 Second Century”

“Obsession”

“Heir Apparent”



Side D:

“Contingent - Part II: The Hammer Of Remnant”

“Under Restraint”

“The Tides That Won't Change”

“Symphony Of Tears”





















