Трейлер нового альбома SLEEPING ROMANCE SLEEPING ROMANCE опубликовали трейлер к новому альбому "Alba", выход которого намечен на третье ноября на Napalm Records:



“Overture - Twilight”

“Where The Light Is Bleeding”

“Lost In My Eyes”

“Touch The Sun”

“Forgiveness”

“My Temptation”

“Across The Sea”

“Everything Behind”

“Through The Looking Glass”

“Alba”

“Underture – Daylight”











