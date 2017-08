Новое видео DEAD LORD

20 авг 2017



Ќовое видео DEAD LORD УKill Them AllФ, новое видео группы DEAD LORD, доступно дл€ просмотра ниже. Ёта песн€ вз€та из альбома "In Ignorance We Trust", выход€щего двадцать п€того августа.

















