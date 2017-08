сегодня



LAMB OF GOD , возможно, будут использовать больше чистого вокала Басист LAMB OF GOD John Campbell в интервью The Salt Lake Tribune рассказал о своей первой реакции на тему "The Duke", вторую в истории команды, в которой Randy пел чистым вокалом:



«Они поставили мне её и сказали: "Учти, тот, кого ты услышишь, это Randy". И у меня всё упало — я слышал, как он поёт в автобусе, просто от балды, и это было не круто. Но очевидно, что он просто прикалывался. Естественно, я подсел на измену, потом трек вышел, и мне просто снесло башню. Он полностью покорил меня своим вокалом и эффективно использовал свои возможности».



На вопрос о том, не собирается ли группа и дальше повторять подобное, Campbell ответил:



«Точно не скажу, но могу представить, что да, быть может».















+5 -3



( 3 ) просмотров: 826