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*Through the Eyes of the Dead*



21 авг 2017 : 		 Новая песня THROUGH THE EYES OF THE DEAD

22 фев 2017 : 		 THROUGH THE EYES OF THE DEAD на One Music (eOne) / Good Fight Music

2 дек 2009 : 		 Новая песня THROUGH THE EYES OF THE DEAD

23 сен 2009 : 		 Детали нового альбома THROUGH THE EYES OF THE DEAD

29 авг 2009 : 		 THROUGH THE EYES OF THE DEAD приступили к записи

5 окт 2007 : 		 THROUGH THE EYES OF THE DEAD расстались с гитаристом

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Новая песня THROUGH THE EYES OF THE DEAD

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"Hate The Living", новая песня группы THROUGH THE EYES OF THE DEAD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Disomus", выход которого запланирован на 13 октября на Entertainment One Music (eOne) / Good Fight Music.

Трек-лист:

01. Hate The Living
02. Obitual
03. Haruspex
04. Of Mortals, We Once Were
05. The Binding Nightmare Hex
06. Vortices In The Stygian Maelstrom
07. Ignis
08. Teras
09. Till Solace, She'll Haunt
10. Dismal

THROUGH THE EYES OF THE DEAD To Release






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