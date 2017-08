сегодня



Новая песня LIONIZE "Fire In Athena", новая песня группы LIONIZE, доступна ниже. Она взята из альбома "Nuclear Soul", выходящего в цифровом виде, на CD и виниле восьмого сентября:



01. Darkest Timeline

02. Face Of Mars

03. Fire in Athena

04. Power Grid

05. Ain't It A Shame

06. Election Year

07. March Of The Clones

08. Let You Down

09. The Mad Scientist of Sunshine

10. Nuclear Soul

11. Blindness To Danger



















