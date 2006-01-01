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*Pearl Jam*



22 авг 2017 : 		 Новый релиз PEARL JAM выйдет осенью

21 май 2017 : 		 Гитарист PEARL JAM о Крисе Корнелле

3 май 2017 : 		 Вышли ноты PEARL JAM

18 мар 2017 : 		 Один из ударников PEARL JAM не придет на церемонию

12 мар 2017 : 		 PEARL JAM пригласили всех ударников на церемонии ввода в Зал Славы

30 дек 2016 : 		 PEARL JAM пожертвовали 70 000 человеку, однажды спасшему Eddie Vedder'a

26 фев 2015 : 		 Выдан ордер на арест бывшего барабанщика PEARL JAM

1 июл 2014 : 		 Вокалист PEARL JAM выпил вина из обуви поклонницы

1 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома PEARL JAM

21 сен 2013 : 		 Новое видео PEARL JAM

24 авг 2013 : 		 Новое видео PEARL JAM

17 июл 2013 : 		 PEARL JAM исполнили новую песню

12 июл 2013 : 		 Новый альбом PEARL JAM выйдет в октябре

4 май 2013 : 		 Новый альбом PEARL JAM почти говтов

3 июн 2011 : 		 Работа над новым альбомом PEARL JAM идёт быстрее, чем ожидалось

29 апр 2011 : 		 Тизер документального фильма о PEARL JAM

23 мар 2011 : 		 Eddie Vedder из PEARL JAM выпустит сольный альбом и концертный DVD

20 мар 2011 : 		 PEARL JAM работают над новым альбомом

26 авг 2010 : 		 PEARL JAM отпразднуют 20-летие на благотворительном концерте

18 июл 2010 : 		 Новое видео PEARL JAM

23 июл 2009 : 		 Новый сингл PEARL JAM в сети

19 май 2009 : 		 Басист PEARL JAM ранен во время ограбления

7 май 2008 : 		 PEARL JAM начали записывать новый альбом

7 мар 2006 : 		 Новый сингл PEARL JAM доступен в Cети

12 сен 2002 : 		 Новые релизы PEARL JAM

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Новый релиз PEARL JAM выйдет осенью

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В честь легендарных шоу 20 и 22 августа 2016 года в чикагском клубе Wrigley Field этой осенью состоится релиз документального фильма PEARL JAM "Let's Play Two", который также будет выпущен в качестве саундтрека и представлен на экранах разных американских городов. Аудиоверсия вместе с премьерой фильма в кино будет выпущена двадцать девятого сентября, а видео на носителе выйдет 17 ноября.

Сет-лист:

01. Low Light
02. Better Man
03. Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town
04. Last Exit
05. Lightning Bolt
06. Black Red Yellow
07. Black
08. Corduroy
09. Given To Fly
10. Jeremy
11. Inside Job
12. Go
13. Crazy Mary
14. Release
15. Alive
16. All The Way
17. I've Got A Feeling

PEARL JAM To Release Documentary Film








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