Новый релиз PEARL JAM выйдет осенью В честь легендарных шоу 20 и 22 августа 2016 года в чикагском клубе Wrigley Field этой осенью состоится релиз документального фильма PEARL JAM "Let's Play Two", который также будет выпущен в качестве саундтрека и представлен на экранах разных американских городов. Аудиоверсия вместе с премьерой фильма в кино будет выпущена двадцать девятого сентября, а видео на носителе выйдет 17 ноября.



Сет-лист:



01. Low Light

02. Better Man

03. Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town

04. Last Exit

05. Lightning Bolt

06. Black Red Yellow

07. Black

08. Corduroy

09. Given To Fly

10. Jeremy

11. Inside Job

12. Go

13. Crazy Mary

14. Release

15. Alive

16. All The Way

17. I've Got A Feeling



















