Новый релиз PEARL JAM выйдет осенью

В честь легендарных шоу 20 и 22 августа 2016 года в чикагском клубе Wrigley Field этой осенью состоится релиз документального фильма PEARL JAM "Let's Play Two", который также будет выпущен в качестве саундтрека и представлен на экранах разных американских городов. Аудиоверсия вместе с премьерой фильма в кино будет выпущена двадцать девятого сентября, а видео на носителе выйдет 17 ноября.
Сет-лист:
01. Low Light
02. Better Man
03. Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town
04. Last Exit
05. Lightning Bolt
06. Black Red Yellow
07. Black
08. Corduroy
09. Given To Fly
10. Jeremy
11. Inside Job
12. Go
13. Crazy Mary
14. Release
15. Alive
16. All The Way
17. I've Got A Feeling
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