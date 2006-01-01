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*Loudness*



21 авг 2017 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

18 авг 2017 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет зимой

20 апр 2017 : 		 Иммиграционная политика Трампа сорвала американский тур LOUDNESS

23 ноя 2015 : 		 JAKE E. LEE о LOUDNESS

22 ноя 2015 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, MEGADETH, SABATON и OBITUARY воздают должное LOUDNESS

22 ноя 2015 : 		 MARK OSEGUEDA и GARY HOLT воздают должное LOUDNESS

15 ноя 2015 : 		 Документальный фильм от LOUDNESS

4 ноя 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

16 окт 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

30 сен 2015 : 		 Переиздание LOUDNESS выйдет в ноябре

30 июл 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

21 июл 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

19 май 2015 : 		 LOUDNESS выступят с MIKE VESCERA

27 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома LOUDNESS

15 апр 2014 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет в июне

9 апр 2014 : 		 LOUDNESS исполнили новую песню

25 май 2013 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

11 май 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления LOUDNESS

16 апр 2013 : 		 Вокалист HIBRIA выступил с LOUDNESS

4 мар 2013 : 		 Новый альбом группы вокалиста LOUDNESS выйдет в апреле

25 фев 2013 : 		 MIKE VESCERA выступит с LOUDNESS

25 сен 2012 : 		 Семплы новых песен LOUDNESS

20 авг 2012 : 		 Семплы новых песен LOUDNESS

16 май 2012 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

10 май 2012 : 		 LOUDNESS на FROSTBYTE MEDIA

9 сен 2011 : 		 Семплы нового альбома LOUDNESS

22 авг 2011 : 		 Детали нового альбома LOUDNESS

14 май 2011 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

18 янв 2011 : 		 Новый сингл LOUDNESS

9 июн 2010 : 		 6 песен из нового альбома LOUDNESS

8 июн 2010 : 		 Новое видео LOUDNESS

9 май 2010 : 		 Обложка нового альбома LOUDNESS

28 мар 2010 : 		 Трек-лист нового альбома LOUDNESS

5 мар 2010 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет в мае

22 дек 2009 : 		 Новый концертный релиз от LOUDNESS

25 июн 2009 : 		 Новое видео LOUDNESS

18 май 2009 : 		 Доступны семплы нового альбома LOUDNESS

26 фев 2009 : 		 LOUDNESS выпустят новый альбом в мае

17 сен 2008 : 		 LOUDNESS выпускают 4-х дисковый DVD

20 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме LOUDNESS

18 июн 2006 : 		 Новый концертный DVD от LOUDNESS выйдет в августе

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Видео с выступления LOUDNESS

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Видео с выступления LOUDNESS, которое состоялось второго августа в Hard Rock Cafe, Oslo, Norway, доступно для просмотра ниже.

Video: LOUDNESS Performs In Oslo, Norway










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