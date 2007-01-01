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*Evanescence*



22 авг 2017 : 		 Гитаристка EVANESCENCE запишет сольный альбом

18 авг 2017 : 		 Новая версия песни EVANESCENCE

26 июл 2017 : 		 Видео с выступления EVANESCENCE

23 июн 2017 : 		 Вокалистка EVANESCENCE о новом проекте

20 июн 2017 : 		 Новый альбом "выводит творчество EVANESCENCE на принципиально новый уровень", уверена AMY LEE

23 май 2017 : 		 Вокалистка EVANESCENCE о Крисе Корнелле

12 май 2017 : 		 EVANESCENCE объявили название альбома

3 май 2017 : 		 Вокалистка EVANESCENCE о новом проекте

27 мар 2017 : 		 Новое видео вокалистки EVANESCENCE

24 мар 2017 : 		 EVANESCENCE работают над уникальным проектом

18 мар 2017 : 		 Новая песня вокалистки EVANESCENCE

17 фев 2017 : 		 Новая песня EVANESCENCE

15 фев 2017 : 		 EVANESCENCE работают над новым материалом

12 фев 2017 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выпустила сольный сингл

3 фев 2017 : 		 JEN MAJURA о возможном новом материале EVANESCENCE

22 ноя 2016 : 		 Последний концерт в туре EVANESCENCE в прямом эфире

21 ноя 2016 : 		 EVANESCENCE исполнили кавер-версию хита MICHAEL JACKSON

16 ноя 2016 : 		 EVANESCENCE исполнили новую песню

21 окт 2016 : 		 Вокалистка EVANESCENCE о выпуске демо-материалов

16 окт 2016 : 		 EVANESCENCE работают над чем-то особенным

12 окт 2016 : 		 EVANESCENCE выпускают бокс-сет

1 окт 2016 : 		 Новое видео вокалистки EVANESCENCE

8 сен 2016 : 		 Новое видео вокалистки EVANESCENCE

17 авг 2016 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выпускает альбом для детей

1 май 2016 : 		 EVANESCENCE почтили память Принса

22 апр 2016 : 		 Гитаристка EVANESCENCE вспоминает Принса

12 апр 2016 : 		 Вокалистка EVANESCENCE записала песню к фильму

9 янв 2016 : 		 Гитаристка EVANESCENCE исполняет один из хитов группы

17 дек 2015 : 		 Кавер-версия CHRIS ISAAK от вокалистки EVANESCENCE

2 дек 2015 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от вокалистки EVANESCENCE

20 ноя 2015 : 		 Видео с выступления EVANESCENCE

18 ноя 2015 : 		 Кавер-версия U2 от вокалистки EVANESCENCE

31 окт 2015 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: "Никаких планов по записи нового материала нет"

28 окт 2015 : 		 Кавер-версия PORTISHEAD от вокалистки EVANESCENCE

3 окт 2015 : 		 Колыбельные от EVANESCENCE

16 сен 2015 : 		 Вокалистка EVANESCENCE принимала участие в создании саундтрека

10 авг 2015 : 		 Перемены в EVANESCENCE

21 июл 2015 : 		 EVANESCENCE отыграют еще три шоу в 2015

3 май 2015 : 		 EVANESCENCE на арфах

28 апр 2015 : 		 EVANESCENCE выступят на OZZFEST JAPAN

20 апр 2015 : 		 JOHN LECOMPT об уходе из EVANESCENCE

28 дек 2014 : 		 AMY LEE "было бы скучно" заниматься EVANESCENCE всю жизнь

29 сен 2014 : 		 AMY LEE: «Я никогда не говорила, что с EVANESCENCE покончено»

27 авг 2014 : 		 Новая песня вокалистки EVANESCENCE

24 авг 2014 : 		 Тизер новой песни вокалистки EVANESCENCE

14 авг 2014 : 		 У AMY LEE «нет никаких планов относительно» EVANESCENCE

13 авг 2014 : 		 Тизер сольного альбома вокалистки EVANESCENCE

7 авг 2014 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выпускает новый релиз в августе

29 июл 2014 : 		 Вокалистка EVANESCENCE родила первого ребенка

27 мар 2014 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я свободный и независимый музыкант»

22 янв 2014 : 		 Вокалистка EVANESCENCE беременна

20 янв 2014 : 		 Вокалистка EVANESCENCE записала саундтрек

6 янв 2014 : 		 Вокалистка EVANESCENCE подала иск против WIND-UP

6 мар 2013 : 		 EVANESCENCE отметят десятилетие "Fallen"

15 фев 2013 : 		 Новое видео EVANESCENCE

29 янв 2013 : 		 Бывший гитарист EVANESCENCE подал иск против менеджмента

18 янв 2013 : 		 Новое видео EVANESCENCE

20 сен 2012 : 		 EVANESCENCE возьмут паузу после тура по Британии

11 сен 2012 : 		 Версия 'My Immortal' EVANESCENCE от Ben'a Moody

24 авг 2012 : 		 Вокалистка EVANESCENCE сказала, что хочет завести семью

5 авг 2012 : 		 Видео с выступления EVANESCENCE

21 июн 2012 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: "Главным для меня всегда была музыка"

3 июн 2012 : 		 Видео полного концерта EVANESCENCE с Rock Am Ring

26 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления EVANESCENCE

12 май 2012 : 		 Официальное “lyric video” EVANESCENCE

15 апр 2012 : 		 Вокалистка HALESTORM взяла интервью у вокалистки EVANESCENCE

14 фев 2012 : 		 У басиста EVANESCENCE украли редкий бас

4 фев 2012 : 		 EVANESCENCE выступили в "Conan"

25 янв 2012 : 		 Новое видео EVANESCENCE

13 дек 2011 : 		 EVANESCENCE выступили на вручении нобелевской премии мира

6 дек 2011 : 		 EVANESCENCE наняли режиссера DEAN`а KARR`а для съемок видеоклипа 'My Heart Is Broken'

27 окт 2011 : 		 Бывший гитарист EVANESCENCE о новом альбоме "EVANESCENCE"

14 окт 2011 : 		 EVANESCENCE в 'Jimmy Kimmel Live!'

3 окт 2011 : 		 Видео полного концерта EVANESCENCE

22 сен 2011 : 		 Вокалистка EVANESCENCE на обложке номера 'Hottest Chicks In Hard Rock'

17 сен 2011 : 		 Новая песня EVANESCENCE

14 сен 2011 : 		 Новое видео EVANESCENCE

31 авг 2011 : 		 Обложка нового альбома EVANESCENCE

18 авг 2011 : 		 Видео с выступления EVANESCENCE

9 авг 2011 : 		 EVANESCENCE представили новый трек

13 июл 2011 : 		 Фрагмент нового сингла EVANESCENCE

27 июн 2011 : 		 Вокалистка EVANESCENCE о новом диске

21 июн 2011 : 		 Вокалистка EVANESCENCE о новом диске

14 июн 2011 : 		 Новый альбом EVANESCENCE выйдет в октябре

11 апр 2011 : 		 Гитарист SEETHER вернулся в EVANESCENCE

4 апр 2011 : 		 EVANESCENCE начнут запись на следующей неделе

8 июл 2010 : 		 Выход нового альбома EVANESCENCE отложен

16 мар 2010 : 		 Сингл EVANESCENCE "Bring Me To Life" получил платиновый статус

3 мар 2010 : 		 EVANESCENCE отправятся в студию на этой неделе

18 авг 2009 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: "Мы так много сочинили этим летом!"

25 июн 2009 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: "Ждите новых песен в следующем году"

17 фев 2009 : 		 Вокалистка EVANESCENCE появится в музыкальном шоу

19 дек 2008 : 		 Бвыший гитарист EVANESCENCE выпустит сольный альбом

9 окт 2008 : 		 Вышел саксофонный трибьют EVANESCENCE

21 сен 2007 : 		 Бывшие члены EVANESCENCE работают над материалом для CELINE DION

14 сен 2007 : 		 Новое видео от EVANESCENCE

13 июн 2007 : 		 EVANESCENCE впервые посетят Россию

7 июн 2007 : 		 EVANESCENCE: Доступно видео с выступление на Rock Am Ring

2 июн 2007 : 		 Видео EVANESCENCE на фестивале Pinkpop

18 май 2007 : 		 Бывший барабанщик EVANESCENCE выставил на продажу награды группы

18 май 2007 : 		 EVANESCENCE анонсировали новый состав

10 май 2007 : 		 Вокалистка EVANESCENCE вышла замуж

7 май 2007 : 		 EVANESCENCE уволили гитариста; барабанщик уходит

9 апр 2007 : 		 Новое видео EVANESCENCE

29 мар 2006 : 		 EVANESCENCE заканчивают сведение нового альбома

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Гитаристка EVANESCENCE запишет сольный альбом

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Гитаристка EVANESCENCE Jen Majura в настоящий момент работает над материалом второго сольного альбома "InZENity", выход которого предварительно намечен на начало 2018 года, а в качестве гостей в записи примут участие Mattias IA Eklundh (FREAK KITCHEN), Jeff Waters (ANNIHILATOR) и Alex Skolnick (TESTAMENT).

«При всей загруженности с EVANESCENCE я невероятно рада оказаться вновь в студии с собственным материалом в августе этого года. Создание музыки и её последующая запись дарят особые эмоции, и я с невероятной силой предвкушаю эти события!»

EVANESCENCE Guitarist JEN MAJURA Is Working On Her Second Solo Album,






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