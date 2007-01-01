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Гитаристка EVANESCENCE запишет сольный альбом Гитаристка EVANESCENCE Jen Majura в настоящий момент работает над материалом второго сольного альбома "InZENity", выход которого предварительно намечен на начало 2018 года, а в качестве гостей в записи примут участие Mattias IA Eklundh (FREAK KITCHEN), Jeff Waters (ANNIHILATOR) и Alex Skolnick (TESTAMENT).



«При всей загруженности с EVANESCENCE я невероятно рада оказаться вновь в студии с собственным материалом в августе этого года. Создание музыки и её последующая запись дарят особые эмоции, и я с невероятной силой предвкушаю эти события!»















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