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Гитарист SLAYER хотел бы записать альбом в 2018 году В ходе недавнего интервью гитарист SLAYER Kerry King рассказал о прогрессе в работе над новым материалом:



«У нас частично есть от шести до восьми тем. Готова часть лирики, кое-что уже с названием. Мы всё записывали в рамках сессии к "Repentless", поэтому если не поменяется текст, то перезаписывать ничего не надо. Так что мне нужно написать пяток... Я даже не знаю... Может, четыре или всё-таки пять песен, и собрать все тексты ко всем темам. Половина работы для нового альбома уже сделана, так что всё круто. В том, где с "Repentless" были трудности, тут всё наоборот».



На вопрос о записи и релизе King ответил: «Всё зависит от тура — найти время для репетиций, найти время для создания нового материала. Мы ещё не были в Австралии в этом туре. Наконец-то доедем до Японии — в конце этого года. Но если всё пойдёт путём, я бы хотел записать всё в следующем году. Но графики меняются постоянно».















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