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STEVE HARRIS хочет сделать из своего дома отель для фанатов IRON MAIDEN STEVE HARRIS в интервью Bandit Rock высказал желание превратить своё поместье в Эссексе, которое он безуспешно пытается продать пять последних лет (начальная цена 6,75 миллиона фунтов, нынешняя — 3,95 миллиона) в бутик-отель для фанатов.



«Всё началось как-то не так, потому что когда я изначально выставлял его на продажу, я не был чётко уверен, хочу ли я его продавать. Потому что я был за границей и подумал: "Знаю ли я, хочу ли я тут оставаться или нет?", поэтому назначил цену совершенно с потолка и решил, что если у кого-то полно лишних денег на такую покупку, то почему бы и нет. Но потом ценник снизил, и сейчас цена вполне себе реальна.



В идеальном мире я бы превратил всё в бутик-отель и думаю, что фанатам MAIDEN это бы понравилось. У меня есть небольшой бар в Португалии — Eddie's Bar — который уже не работает, закрылся несколько лет назад. Но люди ехали со всех концов света, чтобы зайти в него, и я думаю, что, быть может, они захотят посетить и дом. Потому что мы тут записывали несколько альбомов — "Fear Of The Dark" и ещё несколько — тут много памятных материалов и всё такое. Так что... Я даже не знаю. Это мог быть хороший план. Бутик-отель... Это означает, что я также могу тут оставаться, что было бы круто. В идеальном мире для меня и правда всё было бы здорово».















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