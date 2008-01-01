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AMON AMARTH планируют новый материал Гитарист AMON AMARTH Johan Söderberg рассказал о планах команды приступить к работе над новым материалом:



«После лета мы заканчиваем тур по текущему альбому и тогда приступим к работе над новым материалом».



На вопрос о том, пишет ли команда музыку в турне, он ответил:



«Мы никогда ничего не писали в туре, но этим летом взяли небольшой компьютер и звуковое устройство, и можем это делать, но пока ничего не начинали».















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