22 авг 2017



Обложка и трек лист нового альбома SERENITY SERENITY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Lionheart", выход которого намечен на двадцать седьмое октября. Сведение и мастеринг проводил Jan Vacik из Dreamsound Studios, а оформлением занимался Gyula Havancsák из Hjules Design:



“Deus Lo Vult”

“United”

“Lionheart”

“Hero”

“Rising High”

“Heaven”

“King's Landing”

“Eternal Victory”

“Stand And Fight”

“The Fortress (Of Blood And Sand)”

“Empire”

“My Fantasy”

“The Final Crusade”



Варианты изданий:



- 1 CD 4 pages Digipack

- 2 LP Gatefold Black Vinyl

- 2 LP Gatefold Gold Vinyl (NPR Mailorder exclusive)

- Deluxe Box (KDS incl. Digipack CD, Bonus CD, Flag, signed autograph card)

- Digital Album Download









