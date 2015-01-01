Новое видео SONS OF TEXAS

"Beneath The Riverbed", новое видео группы SONS OF TEXAS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Forged By Fortitude", выходящего двадцать второго сентября на Razor & Tie:
"Buy In To Sell Out"
"Feed The Need"
"Down In the Trenches"
"Cast In Stone"
"Beneath The Riverbed"
"Expedition To Perdition"
"Turnin’ The Page"
"Jaded Eyes"
"Wasp Woman"
"Forged By Fortitude"
"Slam With The Lights On"
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