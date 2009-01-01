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*Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED? [18]
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*Helloween*



22 авг 2017 : 		 HELLOWEEN придет весной

4 авг 2017 : 		 HELLOWEEN готовятся к туру Pumpkins United

27 фев 2017 : 		 HELLOWEEN собираются записать новый материал в расширенном составе

17 фев 2017 : 		 Вокалист HELLOWEEN об отношениях с Kiske

9 фев 2017 : 		 MICHAEL KISKE о том, почему решился на реюнион с HELLOWEEN

26 янв 2017 : 		 MICHAEL KISKE давно простил гитариста HELLOWEEN

22 дек 2016 : 		 Первое фото "нового" состава HELLOWEEN

14 ноя 2016 : 		 MICHAEL KISKE, KAI HANSEN вновь выступят с HELLOWEEN

17 окт 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

30 сен 2016 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

16 июн 2016 : 		 HELLOWEEN отменили концерты в Японии

23 май 2016 : 		 Основатель NOISE RECORDS рассказал почему KAI HANSEN ушёл из HELLOWEEN

13 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового сборника HELLOWEEN

30 апр 2016 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

12 фев 2016 : 		 Новое видео HELLOWEEN

30 ноя 2015 : 		 Новое видео HELLOWEEN

2 ноя 2015 : 		 Вышла книга HELLOWEEN

28 окт 2015 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

26 окт 2015 : 		 HELLOWEEN отметят юбилей выпуском книги

18 окт 2015 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

26 авг 2015 : 		 HELLOWEEN рассказали, что нам ждать в субботу

19 авг 2015 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

7 июн 2015 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

6 июн 2015 : 		 Новая песня HELLOWEEN

19 май 2015 : 		 Новое видео HELLOWEEN

30 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома HELLOWEEN

25 апр 2015 : 		 Новая песня HELLOWEEN

25 апр 2015 : 		 Трейлер нового сингла HELLOWEEN

24 апр 2015 : 		 Вокалист HELLOWEEN о новом альбоме

17 апр 2015 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

6 апр 2015 : 		 Гитарист HELLOWEEN о новом альбоме

20 мар 2015 : 		 Новый сингл HELLOWEEN выйдет в апреле

1 мар 2015 : 		 Гитарист HELLOWEEN о новом альбоме группы

26 фев 2015 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет в мае

21 фев 2015 : 		 Гитарист HELLOWEEN вещает из студии

27 ноя 2014 : 		 HELLOWEEN: видео из студии

28 окт 2014 : 		 HELLOWEEN начали запись ударных

16 авг 2014 : 		 Новое видео HELLOWEEN

25 мар 2014 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет в начале 2015

26 дек 2013 : 		 MICHAEL KISKE был бы не прочь получить два миллиона евро за реюнион с HELLOWEEN

17 дек 2013 : 		 HELLOWEEN: Видео из тура 'Hellish Rock Part II'

2 ноя 2013 : 		 MICHAEL KISKE: 'Даже сатанистам нужна любовь!'

21 окт 2013 : 		 Гитарист HELLOWEEN не исключает возможности воссоединения классического состава группы

27 апр 2013 : 		 Видео о туре HELLOWEEN

1 апр 2013 : 		 MICHAEL KISKE планирует выступить с HELLOWEEN в Бразилии

30 мар 2013 : 		 HELLOWEEN c KAI HANSEN подтвердили участие на фестивале Rock In Rio

6 мар 2013 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

5 мар 2013 : 		 Вокалист HELLOWEEN о сольном альбоме

23 фев 2013 : 		 Книга барабанщика HELLOWEEN выйдет в марте

7 фев 2013 : 		 Рассказ об участии HELLOWEEN в '70000 Tons Of Metal'

20 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

17 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

16 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

16 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

14 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

13 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

12 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

11 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

10 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

10 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

9 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

8 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

6 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

5 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

27 дек 2012 : 		 Вокалист HELLOWEEN "хотел бы поехать в тур с UNISONIC"

18 дек 2012 : 		 HELLOWEEN и GAMMA RAY приедут в Россию в июне

14 дек 2012 : 		 Новое видео HELLOWEEN

4 дек 2012 : 		 Новая песня HELLOWEEN

18 ноя 2012 : 		 Обложка нового альбома HELLOWEEN

16 ноя 2012 : 		 Третья часть обложки HELLOWEEN

15 ноя 2012 : 		 Вторая часть обложки HELLOWEEN

14 ноя 2012 : 		 HELLOWEEN опубликовали часть обложки

4 ноя 2012 : 		 Детали нового альбома HELLOWEEN

1 ноя 2012 : 		 Подробности о новом альбоме HELLOWEEN

26 окт 2012 : 		 Новая песня HELLOWEEN

9 окт 2012 : 		 Трек-лист нового альбома HELLOWEEN

14 сен 2012 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет в январе

7 сен 2012 : 		 HELLOWEEN & GAMMA RAY: „HELLISH ROCK PART II“ в 2013!

7 июн 2012 : 		 Видео о работе над новым альбомом от вокалиста HELLOWEEN

2 май 2012 : 		 HELLOWEEN:видео из студии

24 апр 2012 : 		 HELLOWEEN работают над новым альбомом

23 сен 2011 : 		 HELLOWEEN о завершении тура

8 сен 2011 : 		 "Are You Dr. Stein?" в России!

17 авг 2011 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет в 2012

10 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

24 дек 2010 : 		 Поздравления от HELLOWEEN

12 дек 2010 : 		 Видео с концерта HELLOWEEN

27 ноя 2010 : 		 Видео с первого концерта нового турне HELLOWEEN

10 ноя 2010 : 		 Are You Dr. Stein?

23 окт 2010 : 		 Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания

22 окт 2010 : 		 Webwheel от HELLOWEEN

11 окт 2010 : 		 Новое видео HELLOWEEN

13 сен 2010 : 		 Семплы с нового альбома HELLOWEEN

11 сен 2010 : 		 Трек-лист нового альбома HELLOWEEN

3 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома HELLOWEEN

23 июл 2010 : 		 Название нового альбома HELLOWEEN

15 июл 2010 : 		 HELLOWEEN поедут в европейское турне со STRATOVARIUS

16 май 2010 : 		 HELLOWEEN записывают новый альбом

22 дек 2009 : 		 Новое видео HELLOWEEN

3 дек 2009 : 		 Семплы нового альбома HELLOWEEN

19 ноя 2009 : 		 Подробности о японском переиздании бэк-каталога HELLOWEEN

6 ноя 2009 : 		 Обложка нового диска HELLOWEEN

24 окт 2009 : 		 HELLOWEEN выпустят юбилейный диск

4 авг 2009 : 		 Подробности о трибьют-альбоме HELLOWEEN/GAMMA RAY

6 июн 2009 : 		 Видео с мастер-класса ударника HELLOWEEN

13 окт 2008 : 		 HELLOWEEN: видео "Paint A New World" в сети

23 сен 2008 : 		 HELLOWEEN: гастрольные новости

24 июл 2008 : 		 HELLOWEEN: новости и фото с фестивалей

16 янв 2008 : 		 Двойной CD нового альбома HELLOWEEN выйдет в январе

23 ноя 2007 : 		 HELLOWEEN и GAMMA RAY продолжают совместный тур

21 ноя 2007 : 		 Басист HELLOWEEN выпустит альбом без соло гитар

17 окт 2007 : 		 HELLOWEEN: видео "As Long As I Fall" в сети

18 сен 2007 : 		 Подробности о новом диске HELLOWEEN

25 авг 2007 : 		 Стали известны детали о новом альбоме HELLOWEEN

30 июн 2007 : 		 HELLOWEEN & GAMMA RAY: Первые европейские даты

13 июн 2007 : 		 HELLOWEEN объявили предварительное название нового альбома

12 май 2007 : 		 HELLOWEEN приступили к записи нового альбома

9 фев 2007 : 		 HELLOWEEN и GAMMA RAY ведут переговоры о совместном турне

10 дек 2006 : 		 Подробности концертного релиза HELLOWEEN

22 авг 2006 : 		 HELLOWEEN сняли видеоклип "Light The Universe"

26 мар 2006 : 		 HELLOWEEN готовят к выходу концертные CD и DVD

26 ноя 2005 : 		 HELLOWEEN: переиздание ранних альбомов

25 авг 2005 : 		 HELLOWEEN: подробности о новом альбоме

23 июл 2005 : 		 HELLOWEEN выпустят "адское" видео

10 июн 2005 : 		 HELLOWEEN: выход нового альбома ожидается в октябре

30 июн 2003 : 		 HELLOWEEN приедут в октябре

25 сен 2002 : 		 Новый трибьют HELLOWEENу

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HELLOWEEN придет весной

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Группа HELLOWEEN в рамках юбилейного тура, в котором помимо нынешнего состава принимают участие два бывших участника коллектива, Kai Hansen и Michael Kiske, посетит Россию с единственным концертом седьмого апреля 2018 года. Билеты уже в продаже, стоимость от 2 000 до 15 000 руб.

Единственный шанс узнать и увидеть всё своими глазами - это прийти на концерт, где под лозунгом "Pumpkins United" соберутся ВСЕ поклонники HELLOWEEN. Клич уже брошен!



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil Dmitry
22 авг 2017, 17:10		На плакате барабанщик на Чарли Бенанте из Anthrax похож


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