HELLOWEEN придет весной

Группа HELLOWEEN в рамках юбилейного тура, в котором помимо нынешнего состава принимают участие два бывших участника коллектива, Kai Hansen и Michael Kiske, посетит Россию с единственным концертом седьмого апреля 2018 года. Билеты уже в продаже, стоимость от 2 000 до 15 000 руб.
Единственный шанс узнать и увидеть всё своими глазами - это прийти на концерт, где под лозунгом "Pumpkins United" соберутся ВСЕ поклонники HELLOWEEN. Клич уже брошен!
Evil Dmitry
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