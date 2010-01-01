Фраза, имя группы
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Видео с текстом от SATYRICON
[90]
OZZY OSBOURNE: «Не думал, что застану конец записей»
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LINKIN PARK получили 11 платиновых наград
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все новости группы
Thirty Seconds to Mars
22 авг 2017
:
Новая песня THIRTY SECONDS TO MARS
20 мар 2015
:
Московское выступление 30 SECONDS TO MARS перенесено
17 мар 2015
:
30 SECONDS TO MARS в программе "Вечерний Ургант"
30 окт 2013
:
Новое видео 30 SECONDS TO MARS
28 сен 2013
:
Видео с текстом от 30 SECONDS TO MARS
24 сен 2013
:
Профессиональное видео всего выступления 30 SECONDS TO MARS
5 авг 2013
:
Новое видео 30 SECONDS TO MARS
15 май 2013
:
Видео с текстом от 30 SECONDS TO MARS
21 апр 2013
:
Новое видео 30 SECONDS TO MARS
10 апр 2013
:
30 SECONDS TO MARS отправили сингл в космос
30 ноя 2010
:
Новое видео 30 SECONDS TO MARS
11 ноя 2010
:
Делюкс-издание 30 SECONDS TO MARS
22 авг 2017
Новая песня
THIRTY SECONDS TO MARS
THIRTY SECONDS TO MARS опубликовали официальное видео с текстом к песне "Walk On Water".
http://www.thirtysecondstomars.com
+2
-5
(
7
)
boogeyman
22 авг 2017, 19:51
Нормальная такая арэнбишка. Тока чо она забыла на сайте о тяжёлой/мрачной музыке?
Blindman
22 авг 2017, 20:58
советы остроумных комментаторов
freeze2
22 авг 2017, 21:03
Круто звучит трек, надо эту группу послушать чтоли
Orgik
22 авг 2017, 21:20
Сильно же Джареда в своё время ударили по голове и трактором по ушам проехали.
Arvelos
22 авг 2017, 22:45
Лол, когда в последний раз Дарксайд был "темным"? Тут уже давно появляются новости про всяких Shinedown, Rise Against, Placebo и проч.
StygianSaviour
23 авг 2017, 00:43
Требуем переименования в EverythingSide!
Blindman
23 авг 2017, 01:10
лучше закрытия
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просмотров: 1435
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).