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*Thirty Seconds to Mars*



22 авг 2017 : 		 Новая песня THIRTY SECONDS TO MARS

20 мар 2015 : 		 Московское выступление 30 SECONDS TO MARS перенесено

17 мар 2015 : 		 30 SECONDS TO MARS в программе "Вечерний Ургант"

30 окт 2013 : 		 Новое видео 30 SECONDS TO MARS

28 сен 2013 : 		 Видео с текстом от 30 SECONDS TO MARS

24 сен 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления 30 SECONDS TO MARS

5 авг 2013 : 		 Новое видео 30 SECONDS TO MARS

15 май 2013 : 		 Видео с текстом от 30 SECONDS TO MARS

21 апр 2013 : 		 Новое видео 30 SECONDS TO MARS

10 апр 2013 : 		 30 SECONDS TO MARS отправили сингл в космос

30 ноя 2010 : 		 Новое видео 30 SECONDS TO MARS

11 ноя 2010 : 		 Делюкс-издание 30 SECONDS TO MARS

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|||| 22 авг 2017

Новая песня THIRTY SECONDS TO MARS

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THIRTY SECONDS TO MARS опубликовали официальное видео с текстом к песне "Walk On Water".



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

boogeyman
22 авг 2017, 19:51		Нормальная такая арэнбишка. Тока чо она забыла на сайте о тяжёлой/мрачной музыке?

Darkside.ru MemberBlindman
22 авг 2017, 20:58		советы остроумных комментаторов

freeze2
22 авг 2017, 21:03		Круто звучит трек, надо эту группу послушать чтоли

Orgik
22 авг 2017, 21:20		Сильно же Джареда в своё время ударили по голове и трактором по ушам проехали.

Arvelos
22 авг 2017, 22:45		Лол, когда в последний раз Дарксайд был "темным"? Тут уже давно появляются новости про всяких Shinedown, Rise Against, Placebo и проч.

StygianSaviour
23 авг 2017, 00:43		Требуем переименования в EverythingSide!

Darkside.ru MemberBlindman
23 авг 2017, 01:10		лучше закрытия


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