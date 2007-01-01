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LINKIN PARK поблагодарили поклонников LINKIN PARK опубликовали в официальном Твиттер-аккаунте следующее сообщение:



«Просто хотим поблагодарить фанатов со всего мира за невероятную поддержку, которая укрепила наш дух в столь сложные времена. Вся наша пятёрка от души благодарна за эти слова, пока мы лечим эту рану и строим будущее LINKIN PARK.



Мы работаем над специальным вечером памяти Честера и надеемся, что уже скоро опубликуем всю необходимую информацию.



Мира и любви».











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