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*The Black Dahlia Murder*



23 авг 2017 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

17 фев 2016 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

9 фев 2016 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER расстались с гитаристом

29 сен 2015 : 		 Успехи в чартах THE BLACK DAHLIA MURDER

19 сен 2015 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

16 сен 2015 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

20 авг 2015 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

23 июл 2015 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

24 июн 2015 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

10 июн 2015 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в сентябре

12 фев 2015 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER планируют выпустить новый альбом

15 апр 2014 : 		 Новый DVD THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в мае

24 июн 2013 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

29 май 2013 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

16 май 2013 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

10 апр 2013 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

8 янв 2013 : 		 Название нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER

17 дек 2012 : 		 Винил THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в январе

8 ноя 2012 : 		 SHANNON LUCAS покинул состав THE BLACK DAHLIA MURDER

7 ноя 2012 : 		 Барабанщик ABIGAIL WILLIAMS в туре с THE BLACK DAHLIA MURDER

29 июн 2012 : 		 Приглашение от THE BLACK DAHLIA MURDER

23 апр 2012 : 		 Бывший басист DESPISED ICON в THE BLACK DAHLIA MURDER

15 июн 2011 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

31 май 2011 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

8 май 2011 : 		 Семплы нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER

30 апр 2011 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

29 апр 2011 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в июне

22 фев 2011 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER завершили написание материала

13 сен 2009 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

8 сен 2009 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

12 авг 2009 : 		 Семплы с нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER

31 июл 2009 : 		 Обложка нового диска THE BLACK DAHLIA MURDER

1 июл 2009 : 		 Название и дата выхода нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER

7 июн 2007 : 		 Доступна обложка нового альбома THE BLACK DAHLIA MURDER

11 май 2007 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER анонсировали новый альбом

28 апр 2006 : 		 Пополнение в составе THE BLACK DAHLIA MURDER

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Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

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"Nightbringers", новое видео группы THE BLACK DAHLIA MURDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Nightbringers", выходящего шестого октября на Metal Blade Records.

Его трек-лист:

01. Widowmaker
02. Of God And Serpent, Of Spectre And Snake
03. Matriarch
04. Nightbringers
05. Jars
06. Kings Of The Nightworld
07. Catacomb Hecatomb
08. As Good As Dead
09. The Lonely Deceased

THE BLACK DAHLIA MURDER To Release






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