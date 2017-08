сегодня



Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER "Nightbringers", новое видео группы THE BLACK DAHLIA MURDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Nightbringers", выходящего шестого октября на Metal Blade Records.



Его трек-лист:



01. Widowmaker

02. Of God And Serpent, Of Spectre And Snake

03. Matriarch

04. Nightbringers

05. Jars

06. Kings Of The Nightworld

07. Catacomb Hecatomb

08. As Good As Dead

09. The Lonely Deceased















