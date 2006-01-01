Лидер THE SMASHING PUMPKINS выпускает сольную работу
Лидер THE SMASHING PUMPKINS выпускает сольную работу, получившую название "Ogilala", тринадцатого октября на BMG. Продюсером материала выступил Rick Rubin. Те, кто оформит предзаказ, получат возможность услышать первый сингл "Aeronaut", а сам альбом будет доступен на CD и виниле.
Трек-лист:
01. Zowie
02. Processional
03. The Spaniards
04. Aeronaut
05. The Long Goodbye
06. Half-Life Of An Autodidact
07. Amarinthe
08. Antietam
09. Mandaryne
10. Shiloh
11. Archer
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).