Лидер THE SMASHING PUMPKINS выпускает сольную работу Лидер THE SMASHING PUMPKINS выпускает сольную работу, получившую название "Ogilala", тринадцатого октября на BMG. Продюсером материала выступил Rick Rubin. Те, кто оформит предзаказ, получат возможность услышать первый сингл "Aeronaut", а сам альбом будет доступен на CD и виниле.



Трек-лист:



01. Zowie

02. Processional

03. The Spaniards

04. Aeronaut

05. The Long Goodbye

06. Half-Life Of An Autodidact

07. Amarinthe

08. Antietam

09. Mandaryne

10. Shiloh

11. Archer















