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OZZY OSBOURNE выступил в солнечное затмение OZZY OSBOURNE выступил в солнечное затмение и исполнил 'Bark At The Moon'. По сообщениям около двенадцати тысяч человек собрались посмотреть на затмение и Ozzy в Walker's Bluff.















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