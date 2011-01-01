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*Wednesday 13*



23 авг 2017 : 		 WEDNESDAY 13 на продажу

3 июн 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

19 май 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

18 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома WEDNESDAY 13

29 апр 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WEDNESDAY 13

10 фев 2017 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет летом

12 авг 2016 : 		 Бывший барабанщик JOURNEY на новом альбоме WEDNESDAY 13

1 июл 2016 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в следующем году

27 июн 2015 : 		 Фрагмент нового трека WEDNESDAY 13

16 апр 2015 : 		 WEDNESDAY 13 представили нового барабанщика

5 фев 2015 : 		 Концертное видео WEDNESDAY 13

28 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13 на концерте

26 янв 2015 : 		 Видео с выступления WEDNESDAY 13

20 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13 на концерте

10 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

6 янв 2015 : 		 WEDNESDAY 13 снимут концерт в Техасе

15 дек 2014 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

21 ноя 2014 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в январе

19 окт 2014 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

12 май 2014 : 		 Обложка сборника WEDNESDAY 13

25 мар 2014 : 		 Два винила от WEDNESDAY 13

15 фев 2014 : 		 Трейлер нового DVD WEDNESDAY 13

14 янв 2014 : 		 WEDNESDAY 13 выпустят акустический диск

21 авг 2013 : 		 WEDNESDAY 13 монтируют новый DVD

31 янв 2013 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

8 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома WEDNESDAY 13

25 дек 2012 : 		 Детали нового альбома WEDNESDAY 13

19 сен 2012 : 		 Лондонский концерт WEDNESDAY 13 будет снят для DVD

9 сен 2012 : 		 Название нового альбома WEDNESDAY 13

15 авг 2012 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

9 авг 2012 : 		 Обложка нового миньона WEDNESDAY 13

1 июн 2012 : 		 Название нового ЕР WEDNESDAY 13

13 сен 2011 : 		 Новый сингл WEDNESDAY 13

13 авг 2011 : 		 Сниппет нового трека WEDNESDAY 13

28 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома WEDNESDAY 13

14 июл 2011 : 		 Трек-лист WEDNESDAY 13

17 май 2011 : 		 WEDNESDAY 13 приступил к записи

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WEDNESDAY 13 на продажу

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WEDNESDAY 13 выставили на продажу ряд памятных вещей, «решив устроить уборку своей могилки».

WEDNESDAY 13 Auctioning Off Rare Personal Items










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