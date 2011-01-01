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Видео с текстом от SATYRICON
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GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
[26]
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все новости группы
Wednesday 13
23 авг 2017
:
WEDNESDAY 13 на продажу
3 июн 2017
:
Новое видео WEDNESDAY 13
19 май 2017
:
Новое видео WEDNESDAY 13
18 май 2017
:
Трейлер нового альбома WEDNESDAY 13
29 апр 2017
:
Новое видео WEDNESDAY 13
25 мар 2017
:
Новое видео WEDNESDAY 13
25 мар 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома WEDNESDAY 13
10 фев 2017
:
Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет летом
12 авг 2016
:
Бывший барабанщик JOURNEY на новом альбоме WEDNESDAY 13
1 июл 2016
:
Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в следующем году
27 июн 2015
:
Фрагмент нового трека WEDNESDAY 13
16 апр 2015
:
WEDNESDAY 13 представили нового барабанщика
5 фев 2015
:
Концертное видео WEDNESDAY 13
28 янв 2015
:
Новая песня WEDNESDAY 13 на концерте
26 янв 2015
:
Видео с выступления WEDNESDAY 13
20 янв 2015
:
Новая песня WEDNESDAY 13 на концерте
10 янв 2015
:
Новая песня WEDNESDAY 13
6 янв 2015
:
WEDNESDAY 13 снимут концерт в Техасе
15 дек 2014
:
Видео с текстом от WEDNESDAY 13
21 ноя 2014
:
Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в январе
19 окт 2014
:
Новая песня WEDNESDAY 13
12 май 2014
:
Обложка сборника WEDNESDAY 13
25 мар 2014
:
Два винила от WEDNESDAY 13
15 фев 2014
:
Трейлер нового DVD WEDNESDAY 13
14 янв 2014
:
WEDNESDAY 13 выпустят акустический диск
21 авг 2013
:
WEDNESDAY 13 монтируют новый DVD
31 янв 2013
:
Новая песня WEDNESDAY 13
8 янв 2013
:
Трейлер нового альбома WEDNESDAY 13
25 дек 2012
:
Детали нового альбома WEDNESDAY 13
19 сен 2012
:
Лондонский концерт WEDNESDAY 13 будет снят для DVD
9 сен 2012
:
Название нового альбома WEDNESDAY 13
15 авг 2012
:
Новая песня WEDNESDAY 13
9 авг 2012
:
Обложка нового миньона WEDNESDAY 13
1 июн 2012
:
Название нового ЕР WEDNESDAY 13
13 сен 2011
:
Новый сингл WEDNESDAY 13
13 авг 2011
:
Сниппет нового трека WEDNESDAY 13
28 июл 2011
:
Обложка нового альбома WEDNESDAY 13
14 июл 2011
:
Трек-лист WEDNESDAY 13
17 май 2011
:
WEDNESDAY 13 приступил к записи
сегодня
WEDNESDAY 13
на продажу
WEDNESDAY 13 выставили на
продажу
ряд памятных вещей, «решив устроить уборку своей могилки».
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).