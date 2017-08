COFFIN CAROUSEL на Eclipse Records

COFFIN CAROUSEL Eclipse Records Eclipse Records - COFFIN CAROUSEL, , "Between Death & Dead", .



Echoes From The Crypt

Pale Raven Sky

Majestic

Skull Candy

Black Casino

Death Delight

Beyond The Plague

Delusions

Bat Shit Crazy

The Crawler

So Cherry

Toxic Candy

Sleeping Hollow

Voodoo Riot

The Coffin

Devils Parade

Carnalveil

You Keep Me Hangin On (The Supremes cover)











