Новый альбом ANGEL NATION выйдет осенью Группа ANGEL NATION, в состав которой входит вокалистка LEAVES' EYES Elina Siirala, заключила соглашение с Inner Wound Recordings, на котором 27 октября состоится релиз нового альбома "Aeon". В качестве гостя в записи принимал участие Jukka Pelkonen (Omnium Gatherum), а обложку создали Darkgrove Design (Apocalyptica, Delain, Leah).



Трек-лист:



“Burn The Witch”

“Blood Is On Your Hands”

“Breathe Again”

“Wonder Who You Are”

“Farewell”

“Free”

“Enough Is Enough”

“Music Plays”

“Fireflies”

“Destination”









