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*Angel Nation*



23 авг 2017 : 		 Новый альбом ANGEL NATION выйдет осенью

6 окт 2016 : 		 Вокалистка LEAVES' EYES в ANGEL NATION

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Новый альбом ANGEL NATION выйдет осенью

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Группа ANGEL NATION, в состав которой входит вокалистка LEAVES' EYES Elina Siirala, заключила соглашение с Inner Wound Recordings, на котором 27 октября состоится релиз нового альбома "Aeon". В качестве гостя в записи принимал участие Jukka Pelkonen (Omnium Gatherum), а обложку создали Darkgrove Design (Apocalyptica, Delain, Leah).

Трек-лист:

“Burn The Witch”
“Blood Is On Your Hands”
“Breathe Again”
“Wonder Who You Are”
“Farewell”
“Free”
“Enough Is Enough”
“Music Plays”
“Fireflies”
“Destination”

ANGEL NATION Featuring LEAVES' EYES Vocalist Elina Siirala Announce Aeon Album



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