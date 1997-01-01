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Новый альбом ANGEL NATION выйдет осенью
Группа ANGEL NATION, в состав которой входит вокалистка LEAVES' EYES Elina Siirala, заключила соглашение с Inner Wound Recordings, на котором 27 октября состоится релиз нового альбома "Aeon". В качестве гостя в записи принимал участие Jukka Pelkonen (Omnium Gatherum), а обложку создали Darkgrove Design (Apocalyptica, Delain, Leah).
Трек-лист:
“Burn The Witch”
“Blood Is On Your Hands”
“Breathe Again”
“Wonder Who You Are”
“Farewell”
“Free”
“Enough Is Enough”
“Music Plays”
“Fireflies”
“Destination”
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