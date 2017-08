сегодня



Новая песня PORTRAIT "Mine To Reap", новая песня группы PORTRAIT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Burn The World", выход которого запланирован на двадцать пятое августа на Metal Blade Records.



Трек-лист:



“Saturn Return (Intro)”

“Burn The World”

“Likfassna”

“Flaming Blood”

“Martyrs”

“Further She Rode”

“The Sower’s Cross” (CD bonus track)

“To Die For”

“Pure Of Heart”



В качестве гостей в записи принимали участие Set Teitan (Dissection) и Kevin Bower (Hell).















