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*Tyketto*



23 авг 2017 : 		 Концертное видео TYKETTO

2 авг 2017 : 		 Концертный релиз TYKETTO выйдет осенью

10 ноя 2016 : 		 Новое видео TYKETTO

4 окт 2016 : 		 Новая песня TYKETTO

27 сен 2016 : 		 Новая песня TYKETTO

7 сен 2016 : 		 Новая песня TYKETTO

24 авг 2016 : 		 Новое видео TYKETTO

4 авг 2016 : 		 Новый альбом TYKETTO выйдет осенью

17 янв 2014 : 		 Обложка нового DVD TYKETTO

13 янв 2014 : 		 Новый DVD TYKETTO выйдет в январе

22 фев 2012 : 		 Новый альбом TYKETTO выйдет в апреле

14 июн 2011 : 		 TYKETTO на FRONTIERS RECORDS

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Концертное видео TYKETTO

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TYKETTO опубликовали концертное видео на “Wings”, которое взято из первого концертного релиза группы, "Live From Milan 2017", выходящего на CD/DVD, Blu-ray, виниле и в MP3 13 октября.

TYKETTO Release Official Live Video For вЂњWingsвЂќ





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