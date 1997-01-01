Фраза, имя группы
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Видео с текстом от SATYRICON
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GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
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все новости группы
Tyketto
23 авг 2017
:
Концертное видео TYKETTO
2 авг 2017
:
Концертный релиз TYKETTO выйдет осенью
10 ноя 2016
:
Новое видео TYKETTO
4 окт 2016
:
Новая песня TYKETTO
27 сен 2016
:
Новая песня TYKETTO
7 сен 2016
:
Новая песня TYKETTO
24 авг 2016
:
Новое видео TYKETTO
4 авг 2016
:
Новый альбом TYKETTO выйдет осенью
17 янв 2014
:
Обложка нового DVD TYKETTO
13 янв 2014
:
Новый DVD TYKETTO выйдет в январе
22 фев 2012
:
Новый альбом TYKETTO выйдет в апреле
14 июн 2011
:
TYKETTO на FRONTIERS RECORDS
сегодня
Концертное видео
TYKETTO
TYKETTO опубликовали концертное видео на “Wings”, которое взято из первого концертного релиза группы, "Live From Milan 2017", выходящего на CD/DVD, Blu-ray, виниле и в MP3 13 октября.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).