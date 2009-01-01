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*GWAR*



24 авг 2017 : 		 Новое видео GWAR

10 авг 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью

20 июн 2017 : 		 GWAR исполнили новую песню

15 июн 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью

29 мар 2017 : 		 Комиксы GWAR выйдут летом

25 май 2016 : 		 GWAR работают над новым, "диким и кровавым" альбомом

8 май 2015 : 		 GWAR расстались с KIM DYLLA

8 апр 2015 : 		 GWAR ответили на иск отца бывшего вокалиста

8 апр 2015 : 		 Отец Дэйва Броки подал в суд на музыкантов GWAR

22 фев 2015 : 		 Поклонники GWAR хотят видеть покойного фронтмена в MORTAL KOMBAT

30 янв 2015 : 		 GWAR открыли бар

28 окт 2014 : 		 GWAR исполняют кавер-версию PET SHOP BOYS

20 сен 2014 : 		 GWAR представят новых участников в ходе будущего тура

8 апр 2014 : 		 Вокалист LAMB OF GOD взбешен появлением фанатов на похоронах вокалиста GWAR

3 апр 2014 : 		 Похороны вокалиста GWAR «были эмоциональны и красивы»

27 мар 2014 : 		 Причиной смерти вокалиста GWAR, возможно, стали наркотики

25 мар 2014 : 		 Вокалист GWAR был найден сидящим на стуле

25 мар 2014 : 		 Музыканты о смерти вокалиста GWAR

24 мар 2014 : 		 Менеджер GWAR о смерти вокалиста

24 мар 2014 : 		 Полиция подтвердила смерть вокалиста GWAR

24 мар 2014 : 		 Умер вокалист GWAR

7 дек 2013 : 		 Видео с выступления GWAR

22 ноя 2013 : 		 Новое видео GWAR

15 ноя 2013 : 		 Представлен анимационный фильм "The Animated Tales Of GWAR"

18 сен 2013 : 		 Новая песня GWAR

15 авг 2013 : 		 Новая песня GWAR

24 июл 2013 : 		 Новый альбом GWAR выйдет в сентябре

2 июн 2013 : 		 Фронтмен GWAR оскорбляет вокалиста AS I LAY DYING

14 янв 2013 : 		 Новая песня GWAR

2 янв 2013 : 		 Басист GWAR о Майке Скачча

31 дек 2012 : 		 Вокалист GWAR о Майке Скачче

21 ноя 2012 : 		 Рабочее название нового альбома GWAR

10 ноя 2012 : 		 Вокалист GWAR о выборах в США: "Белые люди сегодня очень напуганы"

18 окт 2012 : 		 GWAR исполнили кавер-версию KANSAS

3 окт 2012 : 		 GWAR представили новый состав

28 авг 2012 : 		 GWAR наняли гитариста CANNABIS CORPSE для тура и альбома

17 авг 2012 : 		 Фронтмен GWAR: «Мне нет необходимости оскорблять Mustein'a, чтобы выставить его мудаком»

6 июл 2012 : 		 Фронтмен GWAR продолжает говорить про арест Randy Blythe

5 июл 2012 : 		 Фронтмен GWAR поддержал Randy Blythe'a

22 май 2012 : 		 Новая песня сольного проекта покойного гитариста GWAR

29 апр 2012 : 		 Фронтмен GWAR назвал участников HELLYEAH “жирными придурками, татуированными дебилами, плодами инцеста”

25 апр 2012 : 		 Альбом сольного проект покойного гитариста GWAR выйдет в июне

1 апр 2012 : 		 Фронтмен GWAR заявил, что Dave Mustaine должен «помалкивать»

3 мар 2012 : 		 GWAR работают над новым материалом

6 дек 2011 : 		 Официальная причина смерти гитариста GWAR

14 ноя 2011 : 		 GWAR сыграли без костюмов в честь гитариста

7 ноя 2011 : 		 Участники HATEBREED, SHADOWS FALL, ALL THAT REMAINS о смерти гитариста GWAR

4 ноя 2011 : 		 Гитарист GWAR найден мертвым

3 авг 2011 : 		 Casey Orr объявил о своём уходе из GWAR

16 дек 2010 : 		 Рождество с GWAR

30 ноя 2010 : 		 Новая песня GWAR

9 ноя 2010 : 		 Новый альбом GWAR доступен для прослушивания

28 окт 2010 : 		 Новое видео GWAR

20 окт 2010 : 		 Новая песня GWAR

27 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома GWAR

9 сен 2010 : 		 Дата выхода нового альбома GWAR

29 июл 2010 : 		 Название нового альбома GWAR

4 июл 2010 : 		 Доступен новый DVD GWAR

15 ноя 2009 : 		 Делюкс-издание GWAR

24 сен 2009 : 		 Новое видео GWAR

26 июл 2009 : 		 GWAR подписали контракт с AFM Records

18 май 2005 : 		 Опубликован "живой" клип GWAR

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Новое видео GWAR

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"Fuck This Place",, новое видео группы GWAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Blood Of Gods", выходящего 20 октября на Metal Blade.

GWAR Unveils 'The Blood Of Gods' Album Details, Releases 'F**k This Place' Video






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