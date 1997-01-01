сегодня



SEVENDUST : «У нас уже есть ряд песен» SEVENDUST планируют осенью отправиться в студию для записи нового материала:



«Мы начнём подготовительные работы в октябре, всё запишем в ноябре, а сведение проведём в декабре», — сказал гитарист команды, John Connolly.



Относительно работ по сочинению он рассказал: «Я только что вернулся из Атланты, где вместе с Morgan'ом и Vinnie принимал участие в создании нового материала. У нас уже есть ряд песен, и сейчас у нас уже есть более адекватное представление о том, кто и что придумал. Всегда в этом есть сложность — когда у тебя полно материала, то может быть 16 разных направлений. Но пока ты не сядешь с ребятами и не обсудишь всё... Так что у нас есть понимание того, куда идти и какой должна быть запись. И да — ближайшие месяца три будут весьма загруженными».















+0 -1





просмотров: 140

