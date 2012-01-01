сегодня



PAUL STANLEY и PHILIP ANSELMO о бое Мейвейзера и МакГрегора Paul Stanley (KISS) и Philip Anselmo (PANTERA, DOWN, SUPERJOINT) сделали свои предсказания на бой Мейвезера против МакГрегора, который состоится на этих выходных.



Большой фанат бокса Anselmo дал «ноль шансов» тому, что МакГрегор победит Мэйвезера: «Это будет односторонний бой, в котором Флойд позволит себя возить столько, сколько тот сможет... Мэйвейзер решает, он может завалить МакГрегора в любой момент, когда захочет».



Stanley: «Думаю, люди ждут большего боя, чем он будет. Стоит помнить, что Мэйвейзер — боец, знающий, как держать удары и как их наносить. Мысль о том, что бой будет равный, — из разряда фантазий. Иногда люди были разочарованы Мэйвейзером, но он техничен. Они идут посмотреть кто кого, но я не думаю, что это вероятно, я не удивлюсь, если кого-то вынесут».



Величайший боксер современности Флойд Мэйвезер и самый популярный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор 27 августа в 6.00 (мск) собираются дать грандиозное представление. Мир содрогнётся. Хотя бы от кассы, который соберёт этот бой. Два парня за 36 минут работы кулаками намерены собрать 630 млн долларов (более 37 млрд рублей). Это будет самый денежный поединок там, где легально можно бить друг друга по лицу.



630 млн за 12 раундов — это 17,5 млн за минуту или почти 300 тысяч долларов за секунду! Сами бойцы получат где-то третью часть суммы. Но этого оказалось достаточно, чтобы мультимиллионер Флойд Мэйвезер прервал свою пенсию и снова вышел на ринг против молодого и борзого ирландца.



По мнению букмекеров, в данном поединке бесспорным фаворитом является Мейвезер.



Так, на победу американца букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,27. Победа ирландца оценивается в 3,7. Ничья в этом поединке оценивается коэффициентом 41,0.



Букмекеры из конторы William Hill также считают Мейвезера фаворитом боя. Так, на успех Флойда контора принимает ставки с коэффициентом 1,25, а на победу Конора — 4,0. А ничья оценивается котировкой 41,0.







+1 -1



( 4 )

просмотров: 543

