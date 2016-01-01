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TED NUGENT : «Facebook недовешивает» TED NUGENT в ходе визита на радиостанцию 94.7 WCSX сообщил, что не верит официальной статистики Facebook, показывающей число его поклонников:



«Сейчас Facebook утверждает, что у меня три миллиона триста тысяч фейсбукеров. У меня есть люди, которые находятся очень глубоко в правительственной интернет-безопасности, которые признают, что Facebook лжёт. У меня более двадцати пяти миллионов фейсбукеров».



Ted привёл пример своих слов:



«На прошлой неделе я запостил мем, который обозначил реальное положение дел, в нём говорилось о том, что будет гражданская война... Это была шутка — что кто-то, говорящий о гражданской войне и имеющий с одной стороны восемь триллионов единиц оружия, с другой не может выбрать себе подходящую ванну. Это шутка, долобене! Неужели никто не смотрел фильмы Ричарда Прайора? Да ладно вам! Так что люди слетели с катушек. Но у меня было почти двадцать миллионов заходов. Нельзя получить двадцать миллионов заходов, если у тебя только 3,3 миллиона последователей. Вы меня понимаете? (Cмеётся). Так что у меня десятки миллионов, и я очень благодарен всем им».















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