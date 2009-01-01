Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от SATYRICON [92]
*GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"» [26]
*Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED? [25]
*LINKIN PARK получили 11 платиновых наград [23]
*Гитарист DEEP PURPLE о возможном возвращении Ritchie [18]
*
[= ||| все новости группы



*Eden's Curse*



24 авг 2017 : 		 Перезаписанная версия от EDEN’S CURSE

4 авг 2017 : 		 Перезаписанная версия от EDEN’S CURSE

28 июл 2017 : 		 Перезаписанная версия от EDEN’S CURSE

28 июн 2017 : 		 Перезаписанный альбом EDEN’S CURSE выйдет летом

17 окт 2016 : 		 Семплы новых песен EDEN'S CURSE

12 окт 2016 : 		 Новая песня EDEN'S CURSE

29 сен 2016 : 		 EPK от EDEN'S CURSE

23 сен 2016 : 		 Видео с текстом от EDEN'S CURSE

9 июл 2016 : 		 Новое видео EDEN'S CURSE

4 июл 2016 : 		 Детали нового альбома EDEN'S CURSE

26 июн 2016 : 		 LIV KRISTINE на новом альбоме EDEN'S CURSE

29 авг 2015 : 		 Концертный релиз EDEN'S CURSE выйдет в октябре

14 июл 2015 : 		 EDEN'S CURSE бросили вызов EDEN'S CURSE

16 апр 2015 : 		 Концертное видео EDEN'S CURSE

1 апр 2015 : 		 Новый участник EDEN'S CURSE

24 мар 2015 : 		 Концертное видео EDEN'S CURSE

13 фев 2015 : 		 Концертное видео EDEN'S CURSE

31 янв 2015 : 		 Трек-лист концертного релиза EDEN'S CURSE

30 янв 2015 : 		 Концертный релиз EDEN'S CURSE выйдет в марте

17 фев 2014 : 		 EDEN'S CURSE сменили барабанщика

4 окт 2013 : 		 Новая песня EDEN'S CURSE

27 сен 2013 : 		 EPK от EDEN'S CURSE

15 сен 2013 : 		 Семплы новых песен EDEN'S CURSE

13 сен 2013 : 		 Новое видео EDEN'S CURSE

16 авг 2013 : 		 Семпл нового трека EDEN'S CURSE

7 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EDEN'S CURSE

29 июл 2013 : 		 EDEN'S CURSE представили новый состав

28 янв 2013 : 		 EDEN'S CURSE начали запись

11 янв 2013 : 		 EDEN'S CURSE завершили сочинение материала

14 сен 2012 : 		 EDEN'S CURSE расстались с вокалистом

17 июл 2012 : 		 EDEN'S CURSE продлили соглашение с AFM RECORDS

3 июл 2012 : 		 Видео с выступления EDEN'S CURSE

25 июн 2012 : 		 Видео с выступления EDEN'S CURSE

17 май 2012 : 		 Фрагмент нового трека EDEN'S CURSE

3 мар 2012 : 		 Новый вокалист в EDEN'S CURSE

15 мар 2011 : 		 Новая песня EDEN`S CURSE

25 фев 2011 : 		 Новое видео EDEN`S CURSE

7 фев 2011 : 		 Фронтмен EDEN'S CURSE о Гэри Муре

28 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EDEN`S CURSE

19 янв 2011 : 		 Andi Deris на новом альбоме EDEN'S CURSE

13 янв 2011 : 		 EDEN'S CURSE записали кавер-версии DIO и DOKKEN - доступны семплы

21 дек 2010 : 		 EDEN'S CURSE завершили запись

22 ноя 2010 : 		 Трейлер нового DVD EDEN'S CURSE

15 мар 2010 : 		 EDEN'S CURSE начали запись нового альбома

10 фев 2010 : 		 EDEN'S CURSE запишут концертный DVD на фестивале Melodic Rock Fest 2

30 ноя 2009 : 		 Детали нового ЕР EDEN'S CURSE

3 май 2009 : 		 Новое видео EDEN'S CURSE

23 май 2008 : 		 EDEN'S CURSE: новый акустический EP, второй альбом на подходе

13 май 2007 : 		 Семплы с дебютного альбома EDEN'S CURSE

| - |
|||| сегодня

Перезаписанная версия от EDEN’S CURSE

*
zoom
*
* *
Перезаписанная версия “We All Die Young” от EDEN’S CURSE доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из юбилейного переиздания дебютного альбома, выход которого намечен на двадцать пятое августа на AFM Records.

EDENвЂ™S CURSE Streaming Re-Recorded Version Of вЂњWe All Die YoungвЂќ; Audio








Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 157

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Adam Gontier Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом