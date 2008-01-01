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*Alter Bridge*



24 авг 2017 : 		 Трейлер нового релиза ALTER BRIDGE

21 авг 2017 : 		 Концертное видео ALTER BRIDGE

29 июл 2017 : 		 Концертное видео ALTER BRIDGE

3 июл 2017 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Без лейбла попасть на радио было нереально»

23 июн 2017 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

12 июн 2017 : 		 ALTER BRIDGE выступят с оркестром

4 июн 2017 : 		 Концертный альбом ALTER BRIDGE увидит свет осенью

8 фев 2017 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE о новом сольном альбоме

27 окт 2016 : 		 Рассказ об издании альбома ALTER BRIDGE

7 окт 2016 : 		 Акустика от вокалиста ALTER BRIDGE

6 окт 2016 : 		 ALTER BRIDGE избежали политики на новом альбоме

30 сен 2016 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

23 сен 2016 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

22 сен 2016 : 		 Акустика от вокалиста ALTER BRIDGE

9 сен 2016 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

8 сен 2016 : 		 Акустика от вокалиста ALTER BRIDGE

31 авг 2016 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

27 июл 2016 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

26 июл 2016 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

11 июл 2016 : 		 Обложка нового альбома ALTER BRIDGE

7 июл 2016 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

16 июн 2016 : 		 ALTER BRIDGE, BIFFY CLYRO и DREAM THEATER померялись силами

14 июн 2016 : 		 MARK TREMONTI о разнице между ALTER BRIDGE и TREMONTI

6 июн 2016 : 		 ALTER BRIDGE на NAPALM RECORDS

21 апр 2016 : 		 ALTER BRIDGE думают о лейбле

6 апр 2016 : 		 MARK TREMONTI о записи нового альбома ALTER BRIDGE: «Мы значительно продвинулись!»

8 янв 2016 : 		 ALTER BRIDGE приступили к работе над новым альбомом

22 дек 2015 : 		 MYLES KENNEDY: «Мне нравится быть и в ALTER BRIDGE, и с группой SLASH'а»

15 дек 2015 : 		 MARK TREMONTI в режиме нон-стоп работал над новым материалом для ALTER BRIDGE

6 окт 2015 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись в январе

14 авг 2015 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE завершил запись сольного альбома

7 апр 2015 : 		 ALTER BRIDGE планируют запись в 2016

1 сен 2014 : 		 Вышел бокс-сет ALTER BRIDGE

26 июл 2014 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления ALTER BRIDGE

23 мар 2014 : 		 Концертный релиз ALTER BRIDGE выйдет в июне

24 дек 2013 : 		 Обучающий DVD ALTER BRIDGE в январе

22 дек 2013 : 		 Видео из европейского тура ALTER BRIDGE

4 дек 2013 : 		 ALTER BRIDGE планируют выпуск бокс-сета

15 ноя 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась к вокалисту ALTER BRIDGE

26 окт 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась к вокалисту ALTER BRIDGE

22 окт 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась к вокалисту ALTER BRIDGE

15 окт 2013 : 		 Участники ALTER BRIDGE готовы к новым проектам

24 сен 2013 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE доступен для прослушивания

9 сен 2013 : 		 ALTER BRIDGE в акустике

5 сен 2013 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

22 авг 2013 : 		 ALTER BRIDGE: видео из студии

8 авг 2013 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

2 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALTER BRIDGE

26 июл 2013 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет в октябре

2 май 2013 : 		 ALTER BRIDGE приступили к записи

31 мар 2013 : 		 ALTER BRIDGE работают над "тяжелым" альбомом

22 мар 2013 : 		 Бокс-сет ALTER BRIDGE выйдет в мае

8 янв 2013 : 		 ALTER BRIDGE начали сочинение материала

13 дек 2012 : 		 ALTER BRIDGE планируют новый альбом

27 апр 2012 : 		 Трек-лист сольного альбома гитариста ALTER BRIDGE

21 апр 2012 : 		 Семплы с сольного альбома гитариста ALTER BRIDGE

21 мар 2012 : 		 Обложка сольной работы гитариста ALTER BRIDGE

1 мар 2012 : 		 Инофрмация о новом DVD ALTER BRIDGE от режиссера

28 фев 2012 : 		 SLASH присоединлся на сцене к ALTER BRIDGE

17 фев 2012 : 		 Превью нового DVD ALTER BRIDGE

24 янв 2012 : 		 Детали о сольном альбоме гитариста CREED/ALTER BRIDGE

6 янв 2012 : 		 Трейлер нового DVD ALTER BRIDGE

23 дек 2011 : 		 Детали концертного релиза ALTER BRIDGE

22 дек 2011 : 		 ALTER BRIDGE не вернутся до 2013 года

10 ноя 2011 : 		 ALTER BRIDGE снимут концерт в Лондоне

18 май 2011 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE/CREED работает над спид/трэш-металлическим альбомом

27 апр 2011 : 		 ALTER BRIDGE выступили в 'Jimmy Kimmel Live!'

8 янв 2011 : 		 WOLFGANG VAN HALEN выступил вместе с ALTER BRIDGE

6 янв 2011 : 		 SLASH выступил с ALTER BRIDGE

28 дек 2010 : 		 Концерт ALTER BRIDGE выйдет на Blu-Ray

9 дек 2010 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

7 окт 2010 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE доступен для прослушивания

19 сен 2010 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

7 сен 2010 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

2 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома ALTER BRIDGE

11 авг 2010 : 		 Название и трек-лист нового альбома ALTER BRIDGE

20 июл 2010 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

31 мар 2010 : 		 ALTER BRIDGE завершили запись нового альбома

9 фев 2010 : 		 SLASH будет гостем на сольном альбоме вокалиста ALTER BRIDGE

11 июн 2009 : 		 Новый DVD ALTER BRIDGE выйдет в двух версиях

2 дек 2008 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE: «Я не буду петь в LED ZEPPELIN»

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Трейлер нового релиза ALTER BRIDGE

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ALTER BRIDGE опубликовали трейлер к новому релизу "Live At The O2 Arena + Rarities", выход которого намечен на 8 сентября на Napalm Records.

ALTER BRIDGE Launch New Teaser Video For Upcoming Live At The O2 Arena + Rarities Release










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