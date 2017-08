сегодня



Новая песня IMPLORE “Untouchable Pyramid”, новая песня группы IMPLORE, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Subjugate", выходящего двадцать второго сентября в следующих вариантах:



- Ltd. CD Digipak (with two bonus tracks and patch)

- LP (gatefold sleeve, 180 gram vinyl, CD with two bonus tracks)

- Digital download/stream



The following vinyl colours are offered:



- Black vinyl: unlimited

- Silver vinyl: limited to 100 copies, exclusively available at CM Distro Europe

- White vinyl: limited to 200 copies, available at various mailorder stores

- Clear/black haze vinyl: limited to 300 copies, exclusively offered at Pelagic Records













