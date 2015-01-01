|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Обложка и трек лист нового альбома WITHIN SILENCE
WITHIN SILENCE выпустят новую работу, получившую название "Return From The Shadows", двадцать седьмого октября на Ulterium Records. Сведение и мастеринг проводил Roland Grapow (Masterplan, ex-Helloween), обложку создал Jan Yrlund (Delain, Apocalyptica, Korpiklaani):
“We Are The Ones”
“Heroes Must Return”
“Children Of Light”
“Calling From The Other Side”
“In the Darkness”
“The Final Victory”
“You & I”
“Master”
“Return From The Shadows”
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).