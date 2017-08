сегодня



Обложка и трек лист нового альбома WITHIN SILENCE WITHIN SILENCE выпустят новую работу, получившую название "Return From The Shadows", двадцать седьмого октября на Ulterium Records. Сведение и мастеринг проводил Roland Grapow (Masterplan, ex-Helloween), обложку создал Jan Yrlund (Delain, Apocalyptica, Korpiklaani):



“We Are The Ones”

“Heroes Must Return”

“Children Of Light”

“Calling From The Other Side”

“In the Darkness”

“The Final Victory”

“You & I”

“Master”

“Return From The Shadows”









+0 -1





просмотров: 138