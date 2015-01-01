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*Within Silence*



24 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома WITHIN SILENCE

9 окт 2015 : 		 Концертное видео WITHIN SILENCE

7 май 2015 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

8 апр 2015 : 		 Видео с текстом от WITHIN SILENCE

13 мар 2015 : 		 WITHIN SILENCE на Ulterium Records

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Обложка и трек лист нового альбома WITHIN SILENCE

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WITHIN SILENCE выпустят новую работу, получившую название "Return From The Shadows", двадцать седьмого октября на Ulterium Records. Сведение и мастеринг проводил Roland Grapow (Masterplan, ex-Helloween), обложку создал Jan Yrlund (Delain, Apocalyptica, Korpiklaani):

“We Are The Ones”
“Heroes Must Return”
“Children Of Light”
“Calling From The Other Side”
“In the Darkness”
“The Final Victory”
“You & I”
“Master”
“Return From The Shadows”

WITHIN SILENCE Return From The Shadows; New ROLAND GRAPOW-Produced Album Details Revealed



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