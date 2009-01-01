24 авг 2017



Новый сингл SOIL "My Time (Kickstart Version)", новая песня группы SOIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "SCREAM: The Essentials", выход которого запланирован на 15 сентября на AFM Records. http://www.soil-music.com







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