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Бывшая жена Честера Беннингтона раскритиковала семью музыканта Бывшая жена Честера Беннингтона Samantha Bennington выступила с резкой критикой (в деталях можно прочитать ниже) церемонии похорон, назвав её банальным радиофестивалем, а также сказав, что сыну Честера Draven'y так и не дали слова на прощании с отцом, а Talinda «утратила искренность и уважение». Также Samantha сообщила, что родители Честера не были на похоронах и не были упомянуты в программе, которую она назвала «дешёвым меню для часов скидок».











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