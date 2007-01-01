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*Видео с текстом от SATYRICON [94]
*GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"» [28]
*Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED? [25]
*LINKIN PARK получили 11 платиновых наград [23]
*Успехи в чартах ACCEPT [17]
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*Linkin Park*



25 авг 2017 : 		 Бывшая жена Честера Беннингтона раскритиковала семью музыканта

23 авг 2017 : 		 LINKIN PARK поблагодарили поклонников

18 авг 2017 : 		 Шесть альбомов LINKIN PARK получили платину

15 авг 2017 : 		 COREY TAYLOR: «В отношении Честера я был так же слеп, как и остальные»

12 авг 2017 : 		 LINKIN PARK получили 11 платиновых наград

11 авг 2017 : 		 Соавтор "Heavy" LINKIN PARK: «Мне сложно слушать эту песню»

10 авг 2017 : 		 GODSMACK почтили память Криса Корнелла и Честера Беннингтона

4 авг 2017 : 		 REX BROWN о самоубийствах Честера и Криса

3 авг 2017 : 		 LINKIN PARK установили рекорд

2 авг 2017 : 		 Вокалист COLDPLAY почтил память Честера

1 авг 2017 : 		 Бывшая жена вокалиста LINKIN PARK: «Надеюсь, что он обрёл покой»

31 июл 2017 : 		 Вокалист LINKIN PARK был похоронен на закрытой церемонии

31 июл 2017 : 		 KIIARA почтила память вокалиста LINKIN PARK

31 июл 2017 : 		 Басист LINKIN PARK поблагодарил поклонников

31 июл 2017 : 		 ELTON JOHN опечален тем, что CHESTER BENNINGTON и CHRIS CORNELL покончили с собой

30 июл 2017 : 		 Песни LINKIN PARK вновь в чартах

29 июл 2017 : 		 Вдова вокалиста LINKIN PARK опубликовала заявление

27 июл 2017 : 		 Следов наркотиков на месте смерти вокалиста LINKIN PARK не найдено

26 июл 2017 : 		 LINKIN PARK в 'Carpool Karaoke'

25 июл 2017 : 		 Звонок в службу 911 о смерти вокалиста LINKIN PARK

24 июл 2017 : 		 Официальное заявление LINKIN PARK

24 июл 2017 : 		 Стрим LINKIN PARK вырос более чем в семь раз 20 июля

23 июл 2017 : 		 MOTIONLESS IN WHITE почтили память вокалиста LINKIN PARK

22 июл 2017 : 		 LINKIN PARK отменили тур

22 июл 2017 : 		 Официальная причина смерти вокалиста LINKIN PARK

21 июл 2017 : 		 Вокалист LINKIN PARK покончил с собой почти также как Крис Корнелл

21 июл 2017 : 		 STONE SOUR почтили память вокалиста LINKIN PARK

21 июл 2017 : 		 KORN почтили память вокалиста LINKIN PARK

21 июл 2017 : 		 Вокалистка HALESTORM почтила память Честера Беннингтона

21 июл 2017 : 		 INCUBUS почтили память вокалиста LINKIN PARK

21 июл 2017 : 		 Умер вокалист LINKIN PARK

20 июл 2017 : 		 Новое видео LINKIN PARK

29 май 2017 : 		 LINKIN PARK вновь первые

19 май 2017 : 		 Вокалист LINKIN PARK о Крисе Корнелле

10 май 2017 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

9 май 2017 : 		 SNOOP DOGG поедет в тур с LINKIN PARK

5 май 2017 : 		 Новое видео LINKIN PARK

14 апр 2017 : 		 Новая песня LINKIN PARK

3 апр 2017 : 		 Вокалист LINKIN PARK: "Мы хотим исполнять реальную поп-музыку"

17 мар 2017 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

10 мар 2017 : 		 Новое видео LINKIN PARK

1 мар 2017 : 		 LINKIN PARK в "The Late Late Show With James Corden"

17 фев 2017 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

17 фев 2017 : 		 Новая песня LINKIN PARK

14 фев 2017 : 		 Обложка нового альбома LINKIN PARK

20 янв 2017 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Ожидайте неожиданного»

23 дек 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK уверен, что группа попадёт в Зал славы рок-н-ролла

2 дек 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Не нужно называть KINGS OF CHAOS супергруппой»

30 ноя 2016 : 		 Специальный проект LINKIN PARK

2 сен 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK очень гордится новыми песнями

9 авг 2016 : 		 LINKIN PARK: «Мы пошли непростым путём»

25 июл 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK вступился за товарища

21 июл 2016 : 		 Фронтмен LINKIN PARK утверждает, что его группа «не дала умереть металлу»

29 июн 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом

17 июн 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK исполняет ALICE IN CHAINS, GUNS N' ROSES, BLACK SABBATH

26 май 2016 : 		 Видео из студии от LINKIN PARK

26 апр 2016 : 		 В новый альбом LINKIN PARK будут "вложены сердце и душа" музыкантов

22 апр 2016 : 		 Животные исполняют хит LINKIN PARK

7 апр 2016 : 		 LINKIN PARK рассказали о своих новых песнях

5 мар 2016 : 		 LINKIN PARK предлагают бесплатно скачать дебютный альбом

29 янв 2016 : 		 LINKIN PARK экспериментируют на новом альбоме

18 янв 2016 : 		 MIKE SHINODA о новом альбом LINKIN PARK

8 янв 2016 : 		 LINKIN PARK в студии

11 сен 2015 : 		 MIKE SHINODA: «Мы никогда не отождествляли LINKIN PARK с ню-металлом»

27 июл 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK

26 июн 2015 : 		 Новое видео Steve Aoki feat. LINKIN PARK

23 июн 2015 : 		 Новое видео проекта вокалиста LINKIN PARK

24 май 2015 : 		 Выступления LINKIN PARK, VOLBEAT не состоялись из-за плохой погоды

11 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK

30 янв 2015 : 		 Вокалист LINKIN PARK идёт на поправку

20 янв 2015 : 		 Вокалист LINKIN PARK повредил ногу

4 дек 2014 : 		 MIKE SHINODA вспоминает, как участники LINKIN PARK помогли CHESTER'у BENNINGTON'у преодолеть наркозависимость

4 сен 2014 : 		 Песня LINKIN PARK в 20 стилях за 10 секунд

12 авг 2014 : 		 Вокалист LINKIN PARK не переживает, что новый альбом не попал на первое место в Billboard

1 авг 2014 : 		 Новое видео LINKIN PARK

21 июн 2014 : 		 LINKIN PARK в 'Jimmy Kimmel Live!'

12 июн 2014 : 		 Новое видео LINKIN PARK

8 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK

4 июн 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

2 июн 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

31 май 2014 : 		 Новая песня LINKIN PARK

6 май 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

30 апр 2014 : 		 LINKIN PARK о гостях на новом альбоме

28 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома LINKIN PARK

14 апр 2014 : 		 LINKIN PARK хотят отойти от мягкости в звучании

10 апр 2014 : 		 Обложка нового альбома LINKIN PARK

14 мар 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

10 фев 2014 : 		 Вокалист LINKIN PARK о новом альбоме

25 сен 2012 : 		 LINKIN PARK стали первой рок-группой, набравшей миллиард просмотров на YouTube

31 авг 2012 : 		 Новое видео LINKIN PARK

5 июн 2012 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

27 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта LINKIN PARK

25 май 2012 : 		 Новое видео LINKIN PARK

21 май 2012 : 		 LINKIN PARK на Billboard Music Awards 2012

15 май 2012 : 		 Первое превью нового альбома LINKIN PARK

16 апр 2012 : 		 Новый альбом LINKIN PARK выйдет в июне: новый трек доступен для прослушивания

29 мар 2012 : 		 Новый сингл LINKIN PARK выйдет в апреле

23 мар 2012 : 		 LINKIN PARK на новом альбоме решили уйти от электроники

13 сен 2011 : 		 Mike Shinoda из LINKIN PARK написал саундтрек к фильму

4 сен 2011 : 		 LINKIN PARK собрали более 350 000$ в поддержку Японии

3 июн 2011 : 		 Новое видео LINKIN PARK

24 май 2011 : 		 LINKIN PARK выступят в Москве бесплатно

20 апр 2011 : 		 Новый сингл LINKIN PARK в саундтреке "Трансформеры-3"

13 янв 2011 : 		 LINKIN PARK хотели "дать США больше времени на знакомство с новым альбомом"

3 ноя 2010 : 		 Фронтмен LINKIN PARK о своей роли в фильме "Пила 3D"

9 окт 2010 : 		 Новое видео LINKIN PARK

6 окт 2010 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Сейчас люди получают музыку из других источников»

22 сен 2010 : 		 Новый альбом LINKIN PARK возглавил американские чарты

13 сен 2010 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания

9 сен 2010 : 		 Семплы со "String Tribute" LINKIN PARK

3 сен 2010 : 		 Новая песня LINKIN PARK

28 авг 2010 : 		 Новое видео LINKIN PARK

3 авг 2010 : 		 Новая песня LINKIN PARK

26 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LINKIN PARK

9 июл 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома LINKIN PARK

16 мар 2010 : 		 LINKIN PARK открывают архивы

24 янв 2010 : 		 LINKIN PARK готовят новое

11 янв 2010 : 		 LINKIN PARK выпустят новую песню через iPhone

24 сен 2009 : 		 MIKE SHINODA о новом альбоме LINKIN PARK

6 авг 2009 : 		 Вокалист LINKIN PARK откроет художественную выставку

13 июн 2009 : 		 Новое видео от LINKIN PARK

25 май 2009 : 		 LINKIN PARK активно работают над новым альбомом

19 май 2009 : 		 Новая песня LINKIN PARK

12 май 2009 : 		 LINKIN PARK появятся на iPhone

28 апр 2009 : 		 LINKIN PARK работают над музыкой к фильму «Трансформеры 2»

14 май 2008 : 		 Видеоклип LINKIN PARK и рэпера BUSTA RHYMES в сети

27 фев 2008 : 		 Вынесен приговор женщине, преследовавшей вокалиста LINKIN PARK

7 фев 2008 : 		 LINKIN PARK работают над видео к песне "Given Up"

4 ноя 2007 : 		 LINKIN PARK стали лучшей группой по мнению MTV

18 окт 2007 : 		 Вокалист LINKIN PARK сломал руку во время концерта

16 окт 2007 : 		 Новое видео от LINKIN PARK

7 июн 2007 : 		 Опубликовано видео с выступления LINKIN PARK на фестивале Rock Am Ring

6 июн 2007 : 		 LINKIN PARK: Работа над этим альбомом была особенной

28 май 2007 : 		 Jane Air разогреют LINKIN PARK

2 май 2007 : 		 LINKIN PARK просят в Москве гостеприимства, адекватных охранников и опытных врачей

11 апр 2007 : 		 LINKIN PARK штурмуют чарты

19 мар 2007 : 		 Фрагмент нового сингла LINKIN PARK доступен в сети

19 фев 2007 : 		 LINKIN PARK приступили к микшированию нового альбома

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Бывшая жена Честера Беннингтона раскритиковала семью музыканта

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Бывшая жена Честера Беннингтона Samantha Bennington выступила с резкой критикой (в деталях можно прочитать ниже) церемонии похорон, назвав её банальным радиофестивалем, а также сказав, что сыну Честера Draven'y так и не дали слова на прощании с отцом, а Talinda «утратила искренность и уважение». Также Samantha сообщила, что родители Честера не были на похоронах и не были упомянуты в программе, которую она назвала «дешёвым меню для часов скидок».

CHESTER BENNINGTON




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

marquee
25 авг 2017, 11:03		а про сокрытие какой-то тайны, связанной с его кончиной которую она скоро обнародует чего не написано?


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