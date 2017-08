сегодня



Барабанщик METALLICA : «Я яблофаг» В ходе беседы в "My Tech Essentials" The Wall Street Journal барабанщик METALLICA Lars Ulrich рассказал о своей любви к продуктам Apple:



«Мое любимое приложение — Flight Radar 24. Можно наблюдать по всему миру, как много самолетов летает, откуда и куда. Я наливаю чай, сажусь и смотрю. Если посмотрите на центральную Флориду, то найдете UA 234, опаздывающий на двенадцать минут, летящий на высоте 8800 футов со скоростью 331 миля в час. Это Боинг 737 с бортовым номером N12218. Мне нужно что-то делать со своей взрывной энергетикой».



Lars также заметил, что одним из главных заблуждений людей в отношении команды является тот факт, что METALLICA не интересуется технологиями:



«Я езжу с несколькими iPod Classics. Я большой фанат Apple Music и Spotify, и использую оба сервиса, но на моих iPod Classics моя музыкальная библиотека, и десять процентов времени я слушаю то, чего нет на стрим-сервисах. Например, вчера мы с женой слушали старые песни BUDGIE, и она захотела услышать "Crash Course in Brain Surgery" из "In For The Kill!", а её не оказалось на Apple Music.



Я яблофаг. В моей семье не меньше тридцати продуктов Apple. Один продукт не от Apple: Panasonic KX-T7633-B, обычный телефон. Мне нравится проводной телефон. Возможно, потому что я живу на горке и связь у меня хреновата».







