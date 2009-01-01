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Лидер MEGADETH : «Должен же быть тот, кто мочит правду» «Я смотрю на всё это как на высшую форму мести за то, что говорю правду и стараюсь быть честным в том, что я делаю, как я играю, и с тем, с кем работаю», — говорит Dave в новом интервью для Ultimate Guitar в ответ на то, что люди делают выводы о его характере на основании слухов.



«Я не обманываю людей. Если мне кто-то не нравится, то он об этом узнает. Я считаю, что это одна из тех вещей, в которой так нуждается музыкальный бизнес — в ком-то, кто будет мочить правду.



Нам не всем нужны трофеи за участие. Есть первое место, а всё остальное последнее, смекаете? Когда я был ребенком, если я мог вписаться во что-то просто ради того, чтобы получить то же, что есть и у остальных, я этого не делал. Полагаю, что многое идёт от того, какова награда за достижения, которые мы добились».



Mustaine также коснулся и многочисленных смен состава в своей команде:



«Кто-то хотел славы, кто-то хотел удачи. Все группы когда-то распадались из-за power, property, prestige или pussy — четыре грёбаные P. От этого не скрыться. Оно есть, и всё.



Группа вместе на какое-то время, и всё ровно так, как в фильме "Spinal Tap". Люди считают его комедией, и мне нравится его комедийная составляющая, но правда в том, что там всё правда.



Столько всего того, что происходило в этом фильме, происходит на ежедневной основе, и совсем не весело, когда подобное случается с тобой, но когда с кем-то другим — это забавно. Например, тот момент, когда они говорили: "Мы собираемся сделать "Spinal Tap Mach 2" или "Мы собираемся создать новый имидж", или "Кто-то уже в организации" — всё это мы проходили в MEGADETH.



Лейбл пытался поменять наше лого, поменять нашу музыку, а потом у нас была жена одного из участников, которая хотела управлять нами. "Spinal Tap" жив. Ежедневен».







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