сегодня



Новая песня THE KENNEDY VEIL "Flesh Of The Sun", новая песня THE KENNEDY VEIL, в записи которой принимал участие Trevor Strnad из THE BLACK DAHLIA MURDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Imperium", выход которого намечен на двадцатое октября на Unique Leader Records:



"Godslaughter"

"Legacy Left"

"Hunted To Extinction"

"Draconian"

"Last Born"

"Flesh Of The Sun"

"Dawning Of Wrathful Deities"

"Seething Rot"











+0 -0





просмотров: 9