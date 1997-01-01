Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от SATYRICON [94]
*GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"» [28]
*Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED? [25]
*LINKIN PARK получили 11 платиновых наград [23]
*Успехи в чартах ACCEPT [17]
*
[= ||| все новости группы



*The Kennedy Veil*



25 авг 2017 : 		 Новая песня THE KENNEDY VEIL

27 сен 2016 : 		 THE KENNEDY VEIL нашли вокалиста

3 мар 2015 : 		 Видео с прохождением от THE KENNEDY VEIL

8 май 2014 : 		 Видео с прохождением THE KENNEDY VEIL

21 дек 2013 : 		 Новая песня THE KENNEDY VEIL

26 ноя 2013 : 		 Новая песня THE KENNEDY VEIL

13 ноя 2013 : 		 Новый альбом THE KENNEDY VEIL выйдет в январе

23 май 2013 : 		 THE KENNEDY VEIL готовы к студийной работе

22 окт 2012 : 		 THE KENNEDY VEIL ищут вокалиста

| - |
|||| сегодня

Новая песня THE KENNEDY VEIL

*
zoom
*
* *
"Flesh Of The Sun", новая песня THE KENNEDY VEIL, в записи которой принимал участие Trevor Strnad из THE BLACK DAHLIA MURDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Imperium", выход которого намечен на двадцатое октября на Unique Leader Records:

"Godslaughter"
"Legacy Left"
"Hunted To Extinction"
"Draconian"
"Last Born"
"Flesh Of The Sun"
"Dawning Of Wrathful Deities"
"Seething Rot"

THE KENNEDY VEIL To Release Imperium In October; New Track Featuring THE BLACK DAHLIA MURDER's TREVOR STRAND Streaming Now




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 9

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Adam Gontier Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом