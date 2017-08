сегодня



Новый альбом VHÄLDEMAR выйдет осенью VHÄLDEMAR выпустят новую работу, получившую название "Against All Kings", седьмого ноября на Fighter Records:



“Metalizer”

“Old King's Visions (Part V)”

“Against All Kings”

“Eye For An Eye”

“I Will Stand Forever”

“Vulcano”

“Howling At The Moon”

“The Last To Die”

“Walking In The Rain”

“Rebel Mind”

“Titans In D Minor”











