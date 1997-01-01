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MADAM X на лейбле басиста MEGADETH
Группа MADAM X, в состав которой входит барабанщица VIXEN ROXY PETRUCCI, заключила соглашение с лейблом басиста MEGADETH, EMP Label Group, на котором 31 октября состоится релиз долгожданного альбома "Monstrocity", Сведение проводил Michael Wagener (Megadeth, Metallica, Ozzy Osbourne). |
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