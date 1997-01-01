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*Madam X*



25 авг 2017 : 		 MADAM X на лейбле басиста MEGADETH

28 фев 2017 : 		 Новая песня MADAM X

4 дек 2014 : 		 Новое видео MADAM X

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MADAM X на лейбле басиста MEGADETH

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Группа MADAM X, в состав которой входит барабанщица VIXEN ROXY PETRUCCI, заключила соглашение с лейблом басиста MEGADETH, EMP Label Group, на котором 31 октября состоится релиз долгожданного альбома "Monstrocity", Сведение проводил Michael Wagener (Megadeth, Metallica, Ozzy Osbourne).

MADAM X Featuring VIXEN Drummer ROXY PETRUCCI Sign To EMP Label Group; Monstrocity Album Due In October



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