сегодня



MADAM X на лейбле басиста MEGADETH Группа MADAM X, в состав которой входит барабанщица VIXEN ROXY PETRUCCI, заключила соглашение с лейблом басиста MEGADETH, EMP Label Group, на котором 31 октября состоится релиз долгожданного альбома "Monstrocity", Сведение проводил Michael Wagener (Megadeth, Metallica, Ozzy Osbourne).









+0 -1





просмотров: 41

