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*Worws*



25 авг 2017 : 		 Новая песня WORWS

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Новая песня WORWS

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"Belfast”, новая песня группы WORWS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Truth To Power", выход которого запланирован на 22 сентября:

“Belfast”
“Lot Lizards”
“Standing In Place”
“Love To Hate”
“Truth To Power”
“Sheltering Hands”
“Lights Out”
“Consumer Bachelor”

WORWS To Release Truth To Power Album In Next Month; вЂњBelfastвЂќ Track Streaming




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