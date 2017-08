все новости группы







25 авг 2017 : Новая песня WORWS



Новая песня WORWS "Belfast”, новая песня группы WORWS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Truth To Power", выход которого запланирован на 22 сентября:



“Belfast”

“Lot Lizards”

“Standing In Place”

“Love To Hate”

“Truth To Power”

“Sheltering Hands”

“Lights Out”

“Consumer Bachelor”











