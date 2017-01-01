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Новая песня WORWS
"Belfast”, новая песня группы WORWS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Truth To Power", выход которого запланирован на 22 сентября:
“Belfast”
“Lot Lizards”
“Standing In Place”
“Love To Hate”
“Truth To Power”
“Sheltering Hands”
“Lights Out”
“Consumer Bachelor”
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