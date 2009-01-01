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EDEN’S CURSE посвятили песню гитаристу STEELHEART Перезаписанную версию классики STEELHEART, “We All Die Young”, EDEN’S CURSE посвятили гитаристу группы Кенни Кановски.



«Я говорил с Кенни как раз тогда, где-то около десяти лет назад, когда мы впервые записывали эту тему. Ему понравилась наша версия и мне повезло встретиться с ним в апреле в Милане на фестивале Frontiers Rock. Когда я представился, он сразу же меня узнал, назвал имя команды и похвалил за запись — он был такой классный! Я сказал ему, что мы перезаписываем эту песню для юбилейного издания дебютного альбома и он с нетерпением ждал, когда сможет её услышать. Увы, но не успел. Всеми помыслами с его семьей и коллегами по STEELHEART. Покойся с миром, брат».



















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