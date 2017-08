сегодня



Обложка и трек лист нового альбома OPERUS OPERUS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Cenotaph", выход которого намечен на тринадцатое октября:



“Silver Spell”

“Steel Against Steel”

“Colosseum”

“Sands Of Time”

“Fate's Pantomime”

“Wretched Play”

“Cenotaph”

“Maya & The Wolf”

“La Catedral”

