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*Serious Black*



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Видео с текстом от SERIOUS BLACK

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"The Witch Of Caldwell Town", видео с текстом на новую песню группы SERIOUS BLACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Magic", который вышел 25 августа на AFM Records.

"Magic" - концептуальный альбом, выпущен в обычном jewelcase издании, в двойном digipack'e, в эксклюзивном лимитированном коробочном издании (boxset, ограниченный тираж 500 копий), и на белом и черном виниле (ограниченный тираж по 250 копий). Digipack издание включает бонусный CD "Live in Atlanta", а boxset версия, помимо этого, еще и бонусный акустический CD "First Light", книгу с либретто альбома, набор дьяаольских карт, колдовскую доску и сертификат.

В сентябре стартует европейский тур SERIOUS BLACK, который завершится в России (7 октября в Санкт-Петербурге и 8 октября в Москве).

Трек-лист:

CD 1
1. With A Tip Of The Hat
2. Binary Magic
3. Burn! Witches Burn!
4. Lone Gunman Rule
5. Now You’ll Never Know
6. I Can Do Magic
7. Serious Black Magic
8. Skeletons On Parade
9. Mr. Nightmist
10. The Witch Of Caldwell Town
11. True Love Is Blind
12. Just Kill Me
13. Newfound Freedom
14. One Final Song

CD 2 (Live in Atlanta Bonus CD)
1.Temple Of The Sun (Intro)
2. Akhenaton
3. Castor Skies
4. Older And Wiser
5. Trail Of Murder
6. As Long As I’m Alive
7. Sealing My Fate
8. I Seek No Other Life
9. Setting Fire To The Earth
10. High And Low
11. As Daylight Breaks (Outro)




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