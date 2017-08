сегодня



Новая песня POWERMAN 5000 "Sid Vicious In A Dress", новая песня группы POWERMAN 5000, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "New Wave", выход которого запланирован на 27 октября на Pavement Entertainment:



01. Footsteps And Voices02. Hostage03. Sid Vicious In A Dress04. David F**king Bowie05. Cult Leader06. No White Flags07. Thank God08. Die On Your Feet09. Get A Life10. Run For Your Life















+0 -0





просмотров: 174