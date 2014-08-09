28 авг 2017



METALLICA возглавили "Hot Tours" Группа METALLICA стала первой в чартах Billboard "Hot Tours" с 49,5 миллионами долларов, собранных в рамках североамериканской части тура "WorldWired". 464 988 билетов было продано за два месяца, Стадион NFL в Денвере посетило 51 955 человек, что принесло 5,8 миллиона — высший показатель в туре. Еще четыре стадиона преодолели отметку в пять миллионов по собранной выручке: Philadelphia's Lincoln Financial Field ($5.4 миллиона) 12 мая, MetLife Stadium ($5.1 миллиона), New York City, 14 мая, Gillette Stadium ($5.7 миллиона) 19 мая в Бостоне, Soldier Field ($5.3 миллиона) 18 июня в Чикаго.



Данные о продажах билетов на шоу в июле и августе будут опубликованы позднее. В интервью Rolling Stone, Lars сказал об удивлении команды тем, что они еще могут собирать стадионы:



«Это было что-то из разряда: "Срань господня, людям все еще не все равно и нас не воспринимают как что-то из прошлого". Это очень вдохновляет. Полный стадион иногда немного пугает, потому что ты начинаешь думать из разряда: "может нам нужно играть только на выходных" или "а где тогда играть во вторник?". Это может и озадачить, но мы решили не заморачиваться. Этот стадионный тур лишний раз показал, насколько тепло была принята наша новая пластинка и то, что METALLICA значат прямо сейчас!»















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