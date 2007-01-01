26 авг 2017



Видео с текстом от BELPHEGOR BELPHEGOR опубликовали официальное видео с текстом на песню "Apophis - Black Dragon", которая взята из нового альбома "Totenritual", намеченного к выходу на пятнадцатое сентября на Nuclear Blast.



















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