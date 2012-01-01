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*Lostprophets*



26 авг 2017 : 		 Педофила из LOSTPROPHETS могли поймать раньше

25 июл 2014 : 		 Вокалисту LOSTPROPHETS отказали в смягчении приговора

4 июл 2014 : 		 Бывшие участники LOSTPROPHETS основали NO DEVOTION

29 апр 2014 : 		 Участники LOSTPROPHETS начали работу над новым проектом?

24 янв 2014 : 		 Вокалист LOSTPROPHETS хочет подать апелляцию

24 дек 2013 : 		 Примечания к приговору вокалиста LOSTPROPHETS

19 дек 2013 : 		 Вокалист LOSTPROPHETS получил 29 лет

10 дек 2013 : 		 Барабанщик KORN о вокалисте LOSTPROPHETS

29 ноя 2013 : 		 Отчим вокалиста LOSTPROPHETS: «Мы думали, здесь какая-то ошибка»

28 ноя 2013 : 		 В сети HMV не будет альбомов LOSTPROPHETS

27 ноя 2013 : 		 Вокалист LOSTPROPHETS признал себя виновным в попытке изнасилования ребенка

4 окт 2013 : 		 LOSTPROPHETS объявили о распаде

6 июн 2013 : 		 Вокалист LOSTPROPHETS предстанет перед судом осенью

4 июн 2013 : 		 Вокалист LOSTPROPHETS не признал вины

11 мар 2013 : 		 Вокалист LOSTPROPHETS продолжает настаивать на своей невиновности

12 янв 2013 : 		 Вокалисту LOSTPROPHETS отказали в залоге

31 дек 2012 : 		 Вокалист LOSTPROPHETS останется под стражей до марта

20 дек 2012 : 		 Участники LOSTPROPHETS шокированы арестом вокалиста

19 дек 2012 : 		 Вокалисту LOSTPROPHETS предъявлено обвинение в растлении малолетних

4 сен 2012 : 		 Новое видео LOSTPROPHETS

29 мар 2012 : 		 Новая песня LOSTPROPHETS

11 мар 2012 : 		 Новое видео LOSTPROPHETS

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Педофила из LOSTPROPHETS могли поймать раньше

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По сообщению BBC News, педофила-вокалиста LOSTPROPHETS, Ian'a Watkins'a, могли поймать на четыре года раньше, если бы полиция должным образом расследовала обращения граждан — такое заявление сделал представитель надзора за британской полицией. В докладе Police Complaints Commission (IPCC) говорится о том, что шесть человек выступили с заявлениями против Watkins'a прежде чем он был арестов и заключен под стражу на тридцать пять лет.

LOSTPROPHETS Singer IAN WATKINS's Child Sex Abuse Could Have Been Stopped Years Earlier



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