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Педофила из LOSTPROPHETS могли поймать раньше По сообщению BBC News, педофила-вокалиста LOSTPROPHETS, Ian'a Watkins'a, могли поймать на четыре года раньше, если бы полиция должным образом расследовала обращения граждан — такое заявление сделал представитель надзора за британской полицией. В докладе Police Complaints Commission (IPCC) говорится о том, что шесть человек выступили с заявлениями против Watkins'a прежде чем он был арестов и заключен под стражу на тридцать пять лет.







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